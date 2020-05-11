2020-05-11T15:07:17+03:00
Общество

С 12 мая в детсадах Калининграда заработают дежурные группы: что нужно знать родителям

И что делать, если в списке нет «родного» детского сада [полезная таблица]
Надежда Ржевская
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В Калининграде с 12 мая 108 дежурных групп готовы принять 1300 дошкольников.В Калининграде с 12 мая 108 дежурных групп готовы принять 1300 дошкольников.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Калининградской области с 12 мая 2020 года будет функционировать 111 детских садов, в которых будут открыты 380 дежурных группы. В каждой группе не более 12 детей разного возраста. В Калининграде с 12 мая 108 дежурных групп готовы принять 1300 дошкольников.

- Если вы все-таки приняли решение отправить ребенка в детский сад, просим вас соблюдать все санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия, - призывают родителей в региональном министерстве образования.

И вот что важно знать родителям.

1. С вас спросят справку с места работы (обоих родителей при полной семье или одного из родителей при неполной семье). Этот документ – обязательное условие приема ребенка в детский сад с 12 мая 2020 года.

2. Родитель, который привел ребенка в детский сад, должен быть в маске. Возьмите с собой ручку, попросят заполнить анкету о наличии контактов и заболеваний.

3. Ребенок и родитель должны быть без признаков инфекционных заболеваний, в том числе без признаков респираторного синдрома (дыхательная недостаточность, которая может проявляться частыми глубокими вдохами в состоянии покоя, частой зевотой).

4. При входе в детский сад должна соблюдаться социальная дистанция – не менее 1,5 метра друг от друга.

5. При входе в детский сад будет проводиться входной фильтр (и у родителей, и у детей измерят температуру).

6. При входе родителям и детям будет проведена обработка рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов или дезинфицирующими салфетками).

7. В течение дня будет увеличено время для прогулок детей на свежем воздухе, в связи с чем родителей просят предусмотреть соответствующую одежду для детей согласно прогнозу погоды.

8. В случае выявления у детей в течение дня признаков инфекционных заболеваний (повышения температуры тела, в том числе наличие респираторного синдрома) проводится немедленная изоляция детей и сообщение родителям о состоянии здоровья ребенка с требованиями немедленно забрать ребенка из образовательной организации.

9. При выявлении инфекционного заболевания у ребенка:

- детский сад закрывается ПОЛНОСТЬЮ на карантинные мероприятия (14 дней),

- проводится санитарная обработка помещений детского сада,

- проводится обследования всех контактных детей на наличие (отсутствие) инфекционного заболевания.

Детские сады Калининграда, в которых с 12 мая заработают дежурные группы. Фото: Карен АПРИЯНЦ

Детские сады Калининграда, в которых с 12 мая заработают дежурные группы.Фото: Карен АПРИЯНЦ

КСТАТИ

Куда обращаться, если в списке нет вашего детского сада

Уточняющую информацию можно получить у ваших воспитателей, заведующих детскими садами или по телефонам горячих линий.

- Министерство образования Калининградской области - 8 (4012) 59-29-53, Ирина Николаевна Позднякова, начальник департамента модернизации образования.

- Комитет по образованию администрации Калининграда - 8 (4012) 39-87-80, Наталья Александровна Ивкова, Галина Владимировна Гривусевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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