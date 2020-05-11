Самоизоляция на берегу моря: в самый теплый день мая сотни калининградцев отправились на дикие пляжи

Калининградская погода снова сыграла злую шутку с оставшимися на самоизоляции жителями области. Если в будние дни еще можно было как-то держать себя в руках и выходить из дома только «в случае острой необходимости», то в воскресенье, когда воздух прогрелся до 22-23 градусов, да еще и при полном штиле, люди рванули прочь из своих квартир на море.

Конечно, сравнивать обычный поток, собирающий в довирусное время пробку на Советском проспекте и улице Невского, с тем, что было на выходных, не стоит. Все-таки выработавшаяся привычка к домоседству и обещанные штрафы сыграли свою роль. Однако даже губернатор на последнем брифинге не нашелся, что ответить журналистам по поводу самоизоляции на диких морских пляжах. Антон Алиханов уклончиво согласился с доводами прессы и заявил, что, вроде как, на дикие пляжи ехать можно, но лучше свериться с текстом постановления об ослаблении режима самоизоляции.

В итоге, дикие пляжи 10 мая были полны людей. Обочину дороги к Филинской бухте запарковали так плотно, что автомобилисты материли друг друга из-за отсутствия возможности поставить машину. Зная, что на въезде в Светлогорск стоит патруль ГИБДД, проверяющий прописку у всех, кто пытается попасть в город-курорт, отдыхающие быстро вычислили объездные пути. Местные жители для прогулок также выбирали малолюдные маршруты, прячась в лесу и в зарослях вдоль морского побережья. На променад они старались не соваться.

Глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко считает, что властям удалось избежать наплыва отдыхающих на променад.

- В этом очень помогает пост ГИБДД на въезде в город, - сообщил «Комсомолке» Бондаренко. - Калининградцы, судя по всему, для прогулок на море используют дикие пляжи вне городов, а жители Светлогорска гуляли в основном в парке.

Мэр города-курорта признался, что пост пока действует только на одном въезде, но в городе работают полицейские патрули.

- У нас довольно редко штрафуют, в основном предупреждают, - добавил Бондаренко. - Но несколько протоколов было 8 мая.

Масса отдыхающих была замечена и в Янтарном. Однако, по словам мэра города Алексея Заливатского, поток в разы меньше, чем до карантина.

- Информационный фон дает свои плоды, но есть те, кто приезжают, - признался Заливатский. - Бегать за ними по пляжу – глупая затея, есть патрули и блокпосты.

Мэр Янтарного также заметил, что «режим никто не отменял», но «местных жителей уже не остановить, они устали от самоизоляции, и выходят из дома».

- Но когда они видят людей в форме, то разворачиваются и идут в обратную сторону, - добавил Заливатский. – У нас в день от 6 до 12 штрафов.

- Пишут, что у вас открыта автомобильная парковка у «Галеры», и там в воскресенье было столпотворение.

- Да, мы ее закрыли, а ее кто-то открыл, - ответил Заливатский. - Это какая-то игра в кошки-мышки.

Впрочем, на море поехали не только для праздного отдыха. На море было много рыбаков. У слипа в районе Филинской бухты яблоку негде было упасть, а некоторые рыбаки (а с ними и любители янтарной ловли) по старой запретной традиции ставили свои внедорожники на пляжах.