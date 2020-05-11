Единоразовые и ежемесячные выплаты на детей в Калининграде в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Сегодня Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми, введенных в связи с пандемией коронавируса. Глава государства особо подчеркнул, что для получения помощи семьи ни в коем случаи не должны погружаться в оформление множество документов, достаточно дистанционно подать заявления.

А меры поддержки объявлены такие.

Во-первых, с 1 июня единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей всем семьям с детьми на каждого ребенка с 3-х до наступления 16 лет, то есть до 15 лет включительно. Обратиться с заявлением за такой помощью нужно дистанционно через Госуслуги или Пенсионный фонд. Свое заявление можно отправлять уже завтра, 12 мая. Выплаты в Калининградской области будет осуществлять региональное отделение Пенсионного Фонда России.

Во-вторых, по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети.

В-третьих, увеличен в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребенком – с 3375 рублей до 6750 рублей. Это пособие получают безработные, в то числе и студенты, ставшие родителями.

В-четвертых. Малообеспеченные семьи могут получить по половине прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет. Причем с 1 июня предусматривается разовая выплата - за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребенка, а далее получение будет ежемесячным.

И пятое. По 3 тысячи рублей в месяц будет выплачиваться на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, где один или оба родителя потеряли работу. Выплата предусмотрена с апреля по июнь.