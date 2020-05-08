Продолжая славную традицию: подарки АВТОТОР доставят ветеранам на дом

Вот уже 11 лет в микрорайоне имени Космодемьянского поддерживается добрая праздничная традиция. В День Победы компания АВТОТОР устраивает для ветеранов обед с яркой концертной программой, а сотрудники предприятия лично навещают и дарят подарки тем, кто не может прийти на торжества по состоянию здоровья. К сожалению, пандемия наложила серьезные ограничения на празднование в этом году, но АВТОТОР, конечно же, не мог оставить без внимания тех, кто с оружием в руках защищал нашу родину, переносил тяготы и лишения войны, а потом возрождал из руин целые города. Многие фронтовики участвовали в запуске завода «Калининградбуммаш», на месте которого сейчас развернулось производство автомобилей.

В сотрудничестве с ветеранскими организациями АВТОТОР уже не первый год оказывает адресную помощь ветеранам и поддерживает подопечных дома-интерната «Сосновая усадьба». Компания также шефствует над сквером и памятником Герою Советского Союза старшему сержанту Александру Космодемьянскому.

- Несмотря на то, что сегодня мы не можем прийти к ветеранам лично, поздравить, спеть фронтовые песни, наш коллектив душой все равно рядом с ними. Сейчас для всех нас особенно важно окружить наших ветеранов вниманием, подержать их в это непростое время и создать праздничное настроение, - отметила вице-президент ООО «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» по управлению социальным развитием и взаимодействию с органами власти Светлана Маслова.

Как и в прошлые годы, к 9 мая были заботливо приготовлены продуктовые наборы для праздничного стола. Всем участникам войны, труженикам тыла, бывшим малолетним узникам фашизма и жителям блокадного Ленинграда, проживающим в поселке имени Космодемьянского, подарки доставили на дом - разумеется, с соблюдением всех строгих мер безопасности. В каждой коробке находится и трогательное послание от коллектива АВТОТОР - открытка с поздравлением, слова бесконечной благодарности и пожелание крепкого здоровья.

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Популярный калининградский ансамбль «АтриМ» исполнил для ветеранов их любимые фронтовые песни, которые прозвучат с экрана телевизора, но от этого не менее трогательно и душевно. Над вокальным квартетом вот уже много лет шефствует АВТОТОР, двое вокалистов в настоящее время работают на заводе.

Кроме того, во время недавней приостановки работы из-за карантина сотрудники московского офиса компании и работники завода в Калининграде поучаствовали в проекте «Читаем вместе стихи о Великой Отечественной войне». Автоторовцы выбрали произведение Константина Симонова «Сын артиллериста» и записали видеоролик, который можно посмотреть на официальных страничках АВТОТОР и популярных городских пабликах.

- АВТОТОР у нас словно палочка-выручалочка, - говорит председатель совета ветеранов микрорайона имени Космодемьянского Ираида Чемерис. - Сегодня в нашем микрорайоне проживают чуть больше 30 человек, имеющих статус ветеранов и приравненных к ним, включая четырех участников войны. Самому старшему- 96 лет. К счастью, у многих из них есть семьи, они окружены любовью и заботой, но поддержка никогда не бывает лишней. На все праздники работники завода АВТОТОР тепло поздравляют, помогают ухаживать за памятниками, выполняют личные бытовые просьбы. Приятно видеть такой отклик!

«...Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была» - строчки из известного стихотворения сегодня звучат как никогда актуально. В АВТОТОР считают, что без такого оптимистичного девиза не обойтись и в нынешнее трудное время. И никакой вирус, несмотря на его тяжелые последствия для всей страны, не омрачит радость Великого праздника Победы.

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