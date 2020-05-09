Смотрели с балконов и подпевали: В Калининграде под окнами Дома ветеранов провели концерт в честь Дня Победы
В этом году День Победы из-за угрозы распространения коронавируса прошел в Калининграде без традиционного военного парада. На главной площади не было танков и ракетных установок, привычного столпотворения и ветеранов. Однако, праздник фронтовикам и труженикам тыла все-таки устроили.
Военный летчик Константин Близнецов.Фото: Александр КАТЕРУША
И что удобно – никуда идти не пришлось. Концерт придумали провести прямо под окнами Дома ветеранов. Так, чтобы они смогли посмотреть его, не выходя из своих квартир.
Рано утром у Дома ветеранов на улице Комсомольской смонтировали сцену и настроили аппаратуру. А в назначенный час ветераны вышли на балконы. Многие надели парадную форму, мундиры с медалями и орденами. В руках – цветы, рядом – портреты участников «Бессмертного полка».
Юнармейцы вынесли флаги.Фото: Александр КАТЕРУША
К ветеранам с поздравлением обратился губернатор Антон Алиханов. Под песню «Священная война» юнармейцы вынесли вечный огонь, знамя Победы и флаг России.
.Фото: Александр КАТЕРУША
Курсанты Балтийского военно-морского института имени Федора Ушакова пронесли Георгиевскую ленту – символ героизма, доблести и славы защитников России.
Выступление прошло под окнами Дома ветеранов.Фото: Александр КАТЕРУША
Перед собравшимися выступила группа «Черные береты». Звучали песни военных лет. Ветераны подпевали и аплодировали.
Выступление группы "Черные береты".Фото: Александр КАТЕРУША
В Доме ветеранов сегодня проживают 24 ветерана Великой Отечественной войны, двое тружеников тыла, четыре жителя блокадного Ленинграда, 14 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 12 вдов погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны и 11 участников Великой Отечественной войны.
Вот их имена:
Константин Близнецов;
Надежда Гейжа;
Нина Демешева;
Вера Законнова;
Иван Ковязин;
Леонид Малолкин;
Петр Москвичев;
Владимир Поляков;
Петр Пустовойтенко;
Александра Севастьянова;
Наталья Тимченко.
ИСТОЧНИК KP.RU