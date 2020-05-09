2020-05-09T16:07:40+03:00
Общество

Смотрели с балконов и подпевали: В Калининграде под окнами Дома ветеранов провели концерт в честь Дня Победы

Перед фронтовиками со знаменами прошли курсанты военно-морского института и юнармейцы, выступила группа «Черные береты»
Александр КАТЕРУША
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Ветераны смотрели концерт с балконов.Ветераны смотрели концерт с балконов.Фото: Александр КАТЕРУША
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В этом году День Победы из-за угрозы распространения коронавируса прошел в Калининграде без традиционного военного парада. На главной площади не было танков и ракетных установок, привычного столпотворения и ветеранов. Однако, праздник фронтовикам и труженикам тыла все-таки устроили.

Военный летчик Константин Близнецов. Фото: Александр КАТЕРУША

Военный летчик Константин Близнецов.Фото: Александр КАТЕРУША

И что удобно – никуда идти не пришлось. Концерт придумали провести прямо под окнами Дома ветеранов. Так, чтобы они смогли посмотреть его, не выходя из своих квартир.

Рано утром у Дома ветеранов на улице Комсомольской смонтировали сцену и настроили аппаратуру. А в назначенный час ветераны вышли на балконы. Многие надели парадную форму, мундиры с медалями и орденами. В руках – цветы, рядом – портреты участников «Бессмертного полка».

Юнармейцы вынесли флаги. Фото: Александр КАТЕРУША

Юнармейцы вынесли флаги.Фото: Александр КАТЕРУША

К ветеранам с поздравлением обратился губернатор Антон Алиханов. Под песню «Священная война» юнармейцы вынесли вечный огонь, знамя Победы и флаг России.

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

Курсанты Балтийского военно-морского института имени Федора Ушакова пронесли Георгиевскую ленту – символ героизма, доблести и славы защитников России.

Выступление прошло под окнами Дома ветеранов. Фото: Александр КАТЕРУША

Выступление прошло под окнами Дома ветеранов.Фото: Александр КАТЕРУША

Перед собравшимися выступила группа «Черные береты». Звучали песни военных лет. Ветераны подпевали и аплодировали.

Выступление группы "Черные береты". Фото: Александр КАТЕРУША

Выступление группы "Черные береты".Фото: Александр КАТЕРУША

В Доме ветеранов сегодня проживают 24 ветерана Великой Отечественной войны, двое тружеников тыла, четыре жителя блокадного Ленинграда, 14 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 12 вдов погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны и 11 участников Великой Отечественной войны.

Вот их имена:

Константин Близнецов;

Надежда Гейжа;

Нина Демешева;

Вера Законнова;

Иван Ковязин;

Леонид Малолкин;

Петр Москвичев;

Владимир Поляков;

Петр Пустовойтенко;

Александра Севастьянова;

Наталья Тимченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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