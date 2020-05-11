Камня на камне не оставили: архитекторы и блогеры раскритиковали проекты фасадов на Ленпроспекте в Калининграде

Калининградский Фонд капитального ремонта опубликовал эскизы внешнего облика многоэтажек, окружающих сквер 70-летия Калининградской области (он же Биржевой сквер) с музыкальным фонтаном посередине. Капремонт запланирован на этот год, и к работам подрядчики приступят уже в июне.

- Общая стоимость ремонта составит около 100 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Фонда капремонта, - основная часть выделена из областного бюджета (более 75 миллионов рублей). Еще 20 миллионов – средства местного бюджета, 5 миллионов – средства собственников (ежемесячные платежи жителей, накопленные с начала действия региональной программы).

Облик домов власти собираются изменить при помощи «долговечных навесных систем вентилируемого фасада».

...А так фасады выглядят сейчас.Фото: Региональный фонд капитального ремонта

История с обновлением фасадов вызвала массу критики со стороны архитекторов. В частности, мнение общественности выразил бывший председатель Калининградского отделения Союза архитекторов России Сергей Гулевский.

- Сейчас с архитекторами никто не советуется, чиновники в своих кабинетах все решили, - заявил Гулевский. - Практика обсуждения архитектурного облика у нас просто истреблена. Ленинский проспект – это знаковое место в городе, и чтобы из этого места сделать что-то приличное, привлекать архитекторов просто необходимо. Нужно было сделать, как с конкурсом «Сердце города».

По словам Гулевского, профессиональное сообщество проект реновации домов вокруг фонтана вообще не обсуждало. Попытка диалога была лишь до чемпионата мира по футболу, когда обсуждались фасады зданий от торгового центра «Плаза» до памятника "Мать Россия".

- Тогда пригласили меня, еще троих архитекторов и 15 чиновников. Когда мы сказали, что предлагаемые фасады – это архаика и ложь, что это путь назад, а не вперед, чиновники из Фонда капремонта ответили что-то вроде «мы стараемся, а вы нас не понимаете». На этом сотрудничество было приостановлено. Что же касается вентфасадов – то это просто мурзилочное заигрывание с дилетантами. Тут Фонд решает локальную задачу и деньги осваивает. Вот и все.

Вопрос с вентфасадами на знаковой территории обсуждался не только в Калининграде. Так, блогер Илья Варламов сделал на эту тему отдельный пост, в котором предложил два варианта выхода из проблемы: дешевый и дорогой. Дешевый заключался в том, чтобы оставить оригинальные советские фасады, но привести их в порядок с помощью качественной штукатурки и краски, а дорогой – пристроить фасад с широкими лоджиями, чтобы улучшить жилищные условия калининградцев.

"Надо понимать, что архитектура любой эпохи представляет определенную ценность, - пишет Варламов. - Даже панельные 5- и 9-этажки, если не поганить их надстройками, пристройками и самовольно остекленными балконами, имеют полное право на существование. Их достаточно просто отремонтировать, сделать фасады чистыми и аккуратными. Такая 9-этажка уже будет неплохо смотреться, довольно странно пытаться превратить ее в современное здание".

На реновацию потратят около 100 млн рублей.Фото: Региональный фонд капитального ремонта

Вариант, предложенный Фондом капремонта, Варламов назвал беспомощностью. По его мнению, в результате "получится хуже, чем было".

"Да, несколько лет здание, возможно, будет выглядеть более чистым и опрятным из-за того, что были использованы новые материалы. Но с точки зрения архитектуры получится какое-то беспомощное гов...", - добавил блогер.