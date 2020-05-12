2020-05-12T01:23:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 12 мая 2020: чаще болеют женщины

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 12 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Число случаев коронавируса в нашей области превысило 750.Число случаев коронавируса в нашей области превысило 750.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 12 мая 2020 года. Сегодня будет снята часть ограничений в рамках режима самоизоляции: начнут работать торговые центры, парикмахерские, салоны красоты, на работу можно ездить без справки. Однако ряд серьезных ограничений сохраняется. По-прежнему поликлиники работают только с экстренными больными, кафе и рестораны закрыты, спортивные и культурные мероприятия раньше лета мы точно не увидим. Тотальная самоизоляция сохраняется для лиц старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Сохраняющиеся ограничения вполне оправданы, потому что темпы распространения COVID-19 в Калининградской области достаточно высоки. За последние сутки в регионе было зарегистрировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции, и общее число случаев заражения превысило 750. При этом, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, заражаются у нас чаще женщины, чем мужчины: 450 случаев против 303. Среди возрастных групп лидируют категории 30-49 лет - 228 случаев, 50-64 года - 217 случаев и более 65 лет - 175.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронаирсной инфекции, среди последних случаев - 12 случаев пневмонии, 9 случаев острой респираторной инфекции, а у 19 человек симптомов болезни не наблюдалось. Всего нарастающим итогом на COVID-19 обследовано 28 536 человек, из них выявлено 753 случая заражения (207 человек выздоровели), умерло 11, остаются под медицинским наблюдением 2166 человек, в том числе 119 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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