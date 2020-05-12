В Калининграде отменяют всеобщую самоизоляцию: какие правила действуют с 12 мая

С сегодняшнего дня, 12 мая, режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области официально прекращает свое действие. Ограничения по выходу из дома сохраняются для людей старше 65 лет, детей младше 14 лет и людей с хроническими заболеваниями.

ПРО МАГАЗИНЫ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ

Торговые центры возобновляют работу, но будут открыты лишь с 10 до 18 часов по будням. Парикмахерским разрешили оказывать услуги, связанные только со стрижкой и укладкой волос. Под запретом остаются бритье и подравнивание бороды, услуги макияжа, массажа лица, окраски бровей и ресниц, коррекции формы бровей, наращиванию и завивке ресниц, косметических масок по уходу за кожей лица и шеи, гигиенического массажа лица и шеи, косметического комплексного ухода за кожей лица и шеи, СПА-ухода по телу.

ПРО КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

До 31 мая продлевается запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий. Кинотеатры, музеи, парки и спортивные площадки, а также бани, сауны и кальянные остаются закрытыми..

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Со вторника увеличивается число дежурных групп в детских садах. Что касается школ, то, как пояснили «Комсомолке» в региональном министерстве образования, каждый муниципалитет региона самостоятельно определяет срок завершении образовательного цикла. Официальная дата финиша именно в Калининграде – 29 мая. При этом школам не запрещено, например, младшие классы отпускать на каникулы чуть раньше. Ранее в своем видеообращении к ученикам и родителям, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева подчеркивала, что досрочное завершение обучения возможно лишь в том случае, если программа освоена, а желаемые результаты – получены.

ПРО ЖКХ

До конца месяца продлится «коммунальная амнистия». У жителей области сохранится возможность оплатить без штрафов и пени просроченные платежки за ЖКХ за март, апрель и май 2020 года. Принудительного взыскания задолженности не будет.

ПРО МАСКИ

На смену самоизоляции с 12 мая сразу же приходит обязательный масочный режим. Его соблюдение будут контролировать сотрудники полиции, сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Уточним, что при выходе из дома обязанности надевать маску нет - новый режим касается только мест, где возможно нахождение большого количества людей. Хотя губернатор Антон Алиханов рекомендовал надевать маски и просто на улице.

- В соответствии с постановлением регионального правительства посетители магазинов, государственных организаций, а также пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию полтора метра друг от друга, – заявили в оперштабе.

При поездке на поездах, в автобусах, трамваях и троллейбусах, в случае отсутствия на пассажирах масок, нарушители будут привлекаться к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. Составленные полицейскими протоколы будут направляться в районные суды для принятия решений. Напоминаем, что максимальный штраф по указанной статье для физических лиц – 30 тысяч рублей. В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса подчеркнули, что предприятия сферы услуг должны отказывать в обслуживании клиентам без масок.

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