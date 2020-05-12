2020-05-12T14:02:18+03:00
Общество

Как отразится на будущем урожае резкое похолодание в Калининграде

Эксперты уверены, что существенных потерь от кратковременных заморозков не будет, хотя плодовые деревья могут пострадать
Ольга Гончарова
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Рапсовое поле в окрестностях поселка Добрино.Рапсовое поле в окрестностях поселка Добрино.Фото: Кирилл Алексеев
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В этом году потрясающая по своей красоте весна. Все цветет и благоухает. В садах плодовые деревья усыпаны белым и розовым цветом, раскинулись огромные ярко-желтые поля рапса, зеленые гигантские ковры озимых и яровых. Но в ночь на вторник погода резко испортилась, кое-где случились заморозки, некоторые метеорологи обещают даже, что температура может опуститься до - 7 градусов по шкале Цельсия. Как это отразится на будущем урожае в нашем регионе?

- Если ночной мороз в 7 градусов продержится длительное время, несколько часов, то посевы могут погибнуть. Пиковый мороз обычно наступает в 2 часа ночи до 2 часов 30 минут. Если так холодно будет только полчаса, то на жизни растений это не скажется отрицательно. Критическую температуру они могут выдержать до двух часов. - считает советник губернатора Калининградской области по сельскому хозяйству Владимир Панасин. - Сейчас растения выходят в фазу колошения, рапс цветет, формируются завязи у различных культур, плодовых растений и кустарников. Будет пиковый мороз непродолжительный, то заморозки в 2-3 градуса не критичны.

По словам эксперта, заморозки во время фазы цветения, не самое страшное:

- Наиболее опасный период наступает, когда происходит оплодотворение и образуется зигота – оплодотворенная клетка. Она может погибнуть. В целом виды на урожай хорошие. С наступлением устойчивых положительных температур идет нормальное формирование будущего урожая. Правда, рапс частично уже пострадал от заморозков в марте, например, те растения, которые рано выпустили цветоносы, опередили в росте. На центральных стеблях из-за низких температур повреждены верхушки побегов, в стручках рапса нет зерен. Это последствия морозов в 5-6 градусов, которые были на востоке области, а также в Правдинском районе. В марте в Нестеровском районе ночные заморозки достигали 8 градусов ниже нуля, поэтому можно ожидать некоторого снижения урожайности рапса.

А вот что говорит Александр Долгов, совладелец предприятий "Долгов Групп":

- На наших культурах, а это овощи, зерновые, рапс, похолодание никак не скажется. Сейчас дождь землю прольет, все хорошо растет. Негативно заморозки могут повлиять на урожай плодово-ягодных культур - яблонь, груш, вишни, грецкого ореха. В прошлом году, например, в садах грецкие орехи померзли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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