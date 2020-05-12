Где «Комсомолка» там победа: на мемориале у Пятого форта исправили ошибку в фамилии героя

В Калининграде на мемориале у форта № 5 исправили ошибку в фамилии Героя Советского Союза – после публикации в «Комсомолке».

Было «Джабаев М.», стало «Джабиев М.». Историю о солдате Мирзе Джабиеве, который отличился при штурме Пятого форта в Кёнигсберге, мы рассказали накануне 9 мая. Досадную ошибку руководство историко-художественного музея, в чьем ведомстве находится форт, пообещало исправить. Слово сдержали. Так что в День Победы родственники Мирзы Джабиева, которые живут в Калининграде, увидели уже обновленный мемориал.

- Спасибо вам огромное. Мы так рады были увидеть, что ошибка исправлена! - говорит племянница героя войны Рамиля Мурадова.

Как рассказал руководитель музея «Форт № 5» Александр Царенко, ошибку исправили на следующий день после нашей публикации.

- На металлической плите мы срезали неправильную букву и наварили правильную. Потом покрасили – почти незаметно, – говорит Александр Царенко. – Эту ошибку допустили 46 лет назад, когда устанавливали плиту.

Мирза Джабиев.Фото: из семейного архива

Напомним, воевать Мирза Джабиев пошел добровольцем, когда в 1943 году узнал, что один из его братьев попал в плен. Четырежды был ранен. Принимал участие в боях на Западном, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Но особенно отличился именно во время штурма форта № 5 в Кёнигсберге.

Взвод Джабиева, преодолев канал, подобрался к форту. Бойцы обезвредили мины, установленные на подступах, а затем ими же подорвали стену и ворвались внутрь форта. Бой длился более суток, 8 апреля Джабиев лично поднял Красное знамя над главной башней форта. В бою он был ранен, но до самого конца боя не оставил свой взвод.

Джабиев был уволен в запас в 1946 году в звании капитана. Вернувшись домой, окончил сельскохозяйственный техникум и работал председателем поселкового совета. Потом был директором совхоза. Умер 10 февраля 1978 года, похоронен в родном селе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ошибка в одной букве: как мы в Калининграде нашли родных героя, штурмовавшего Пятый форт

Эта история началась с обращения в «Комсомольскую правду» калининградца Заура Аббасова. Он сообщил, что на одном из мемориальных камней, установленный на территории Форта № 5 есть ошибка. И не просто ошибка, а в фамилии Героя Советского Союза (подробности).