2020-05-12T17:33:51+03:00
Общество

Как с 12 мая работают в Калининграде парикмахерские и салоны красоты

Предприятия индустрии красоты распахнули двери и принимают клиентов по предварительной записи
Ольга Гончарова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас и парикмахер, и клиент обязательно должны быть в масках.Сейчас и парикмахер, и клиент обязательно должны быть в масках.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

После частичного снятия коронавирусных ограничений, владельцы салонов красоты, мастера-универсалы наконец-то выдохнули - появился свет в конце тоннеля. Наконец-то можно работать, хотя бы подстричь заросших до безобразия клиентов. И они рвутся на прием к цирюльникам, специалистам по маникюру и педикюру, как одержимые.

Тем не менее, не все ограничения сняты. Если внимательно почитать поправки в постановление правительства Калининградской области №134 от 16 марта, то становится ясно, что бороду надо брить или подравнивать только дома. Также запрещено в салонах и парикмахерских, косметологических кабинетах делать макияж, массаж лица и шеи, коррекцию и окраску бровей, ресниц, наращивание и завивку ресниц, косметические маски по уходу за лицом и шеей, косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, СПА-уход по телу. Это все можно делать, но только у себя дома, только там на условиях самоизоляции в кругу родных и близких ухаживать за собой. Ваш косметолог вам не поможет, а если поможет, то нарушит закон со всеми вытекающими последствиями.

А вот маникюр и педикюр делать в салонах не возбраняется. Не надо больше печалиться, ваши ручки и ножки снова будут бархатные, а ноготки сиять и переливаться всеми цветами радуги. Мой специалист по уходу за ногами-руками, Мария вчера открыла свой небольшой маникюрный кабинет.

- У меня всегда была чистота, дезинфекция инструментов и помещения, - говорит Мария. - Сейчас полностью обрабатываю кабинет после каждого клиента. Принимаю, естественно по одному, по предварительной записи, соблюдаю все меры предосторожности. Обязателен масочный режим. Люди идут потихонечку.

А личный парикмахер-универсал Наталия тоже с радостью вышла на работу:

- Увидела своих постоянных клиентов – ахнула, какие они заросшие! Я закрыла свою парикмахерскую в середине марта. Конечно, рада, что занимаюсь любимым делом и буду зарабатывать. Ведь мне налоги и аренду за землю никто не отменял. Платить придется. Перчатки и маски подорожали, как и санитайзеры. Обрабатываю все медицинским спиртом. Есть запас. Провожу кварцевание помещения, всегда так делала, бактерицидные лампы есть. В маске я и раньше работала, а вот стричь в резиновых перчатках невозможно. Руки скользят. Работаю в одноразовом халате и шапочке, как доктор. А бритьем, бровями, косметологическими процедурами никогда не занималась. Так что буду делать стрижки и красить волосы. Теперь в день смогу принимать вдвое меньше клиентов из-за повышенных санитарных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»
Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40, рассказала как мужчины, узнав о коронавирусе, превращаются в больших паникеров, о чем в групповом чате говорят медсестры и почему сейчас так важно ограничить общение и самоизолироваться
86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство
Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Двенадцать часов в костюме космонавта тяжело, но мы уже привыкли!
Лэйсен Курмаева, постовая медсестра ГКБ 52 рассказала, как непросто работать в «красной зоне» почему иногда слова поддержки помогают лучше, чем лекарство, и кому во время пандемии стоит особенно строго соблюдать режим самоизоляции
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
В аптеки Калининграда в мае поступит более 150 тысяч медицинских масок
Врач-реаниматолог Калининградской областной больницы скончалась от тяжелой формы пневмонии
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего подростка
«Третьим будешь!» Калининградец из ревности зарезал своего товарища по «зоне»
В сквере «Королевы Луизы» в Зеленоградске появятся сцена и новые скамейки
Международный форум янтарной отрасти в Свелогорске перенесли на 2021 год
Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе в Калининградской области
На ул. Горького в Калининграде в ДТП травмирован мотоциклист
Калининградский драмтеатр объявил о закрытии сезона и принимает пожертвования от зрителей
В Калининградском зоопарке зебр подселили в вольер к жирафам
В Калининграде пенсионерка лишилась 35 тыс рублей после окрашивания волос
Калининградцы соболезнуют семье реаниматолога, скончавшейся в больнице предположительно от коронавируса
В Калининградской области начали работу призывные комиссии
В Калининграде начались рейды по контролю соблюдения масочного режима
Калининградка через суд потребовала с салона красоты 500 тысяч за некачественный педикюр
Калининградку будут судить за изнасилование
В Калининграде до 31 мая продлили запрет на плановую медпомощь
Мэрия Калининграда: Дежурные группы работают в 20 детсадах
В ночь на 14 мая в Калининграде разведут мосты
Выхожу на улицу погулять с псом: историк моды Александр Васильев окончательно выздоровел
В Калининграде предположительно от коронавируса скончалась врач-реаниматолог областной больницы
Стало известно, будут ли пускать после 12 мая в Светлогорск, Зеленоградск и другие приморские города
Власти назвали самые востребованные меры поддержки бизнеса в Калининграде в условиях пандемии
Калининградцы спасли лебедя, у которого на клюве застряло пластиковое кольцо
Исследование: В Калининградской области самая высокая в России вовлеченность населения в малый бизнес
В Советске мужчина пытался задушить жену на глазах у 9-летнего сына