Как с 12 мая работают в Калининграде парикмахерские и салоны красоты

После частичного снятия коронавирусных ограничений, владельцы салонов красоты, мастера-универсалы наконец-то выдохнули - появился свет в конце тоннеля. Наконец-то можно работать, хотя бы подстричь заросших до безобразия клиентов. И они рвутся на прием к цирюльникам, специалистам по маникюру и педикюру, как одержимые.

Тем не менее, не все ограничения сняты. Если внимательно почитать поправки в постановление правительства Калининградской области №134 от 16 марта, то становится ясно, что бороду надо брить или подравнивать только дома. Также запрещено в салонах и парикмахерских, косметологических кабинетах делать макияж, массаж лица и шеи, коррекцию и окраску бровей, ресниц, наращивание и завивку ресниц, косметические маски по уходу за лицом и шеей, косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, СПА-уход по телу. Это все можно делать, но только у себя дома, только там на условиях самоизоляции в кругу родных и близких ухаживать за собой. Ваш косметолог вам не поможет, а если поможет, то нарушит закон со всеми вытекающими последствиями.

А вот маникюр и педикюр делать в салонах не возбраняется. Не надо больше печалиться, ваши ручки и ножки снова будут бархатные, а ноготки сиять и переливаться всеми цветами радуги. Мой специалист по уходу за ногами-руками, Мария вчера открыла свой небольшой маникюрный кабинет.

- У меня всегда была чистота, дезинфекция инструментов и помещения, - говорит Мария. - Сейчас полностью обрабатываю кабинет после каждого клиента. Принимаю, естественно по одному, по предварительной записи, соблюдаю все меры предосторожности. Обязателен масочный режим. Люди идут потихонечку.

А личный парикмахер-универсал Наталия тоже с радостью вышла на работу:

- Увидела своих постоянных клиентов – ахнула, какие они заросшие! Я закрыла свою парикмахерскую в середине марта. Конечно, рада, что занимаюсь любимым делом и буду зарабатывать. Ведь мне налоги и аренду за землю никто не отменял. Платить придется. Перчатки и маски подорожали, как и санитайзеры. Обрабатываю все медицинским спиртом. Есть запас. Провожу кварцевание помещения, всегда так делала, бактерицидные лампы есть. В маске я и раньше работала, а вот стричь в резиновых перчатках невозможно. Руки скользят. Работаю в одноразовом халате и шапочке, как доктор. А бритьем, бровями, косметологическими процедурами никогда не занималась. Так что буду делать стрижки и красить волосы. Теперь в день смогу принимать вдвое меньше клиентов из-за повышенных санитарных требований.