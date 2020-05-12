Маски начали дешеветь: как в Калининграде прошел первый день «ослабленной самоизоляции»

Перед входом в супермаркет на перекрестке проспекта Мира и улицы Сержанта Колоскова мнутся двое. Вдруг один резко поворачивается в сторону раздвижных дверей, быстро и уверенно набирает скорость…

- Мужчина! – останавливает его суровый голос невысокой, но крепко сбитой охранницы. – Я же вам русским языком говорила: без маски нельзя! Уже в третий раз пройти пытаетесь!

Виновато улыбаясь, неудачливый покупатель ретируется. Его приятель тоже.

- А у вас маски не продаются? – спрашиваю у охранницы.

- Да все есть, но не все покупать хотят, - кивает она в сторону дверей, за которыми скрылся "безмасочник".

Кассир на вопрос об ассортименте средств защиты веером выкладывает на прилавке три вида многоразовых масок. Есть даже маски с серебром (те самые, которые выпускает БФУ).

- И сколько стоит самая дешевая?

- 80 рублей, - отвечает кассир. – Но есть и за 300 с лишним.

Без маски не пустят!Фото: Иван МАРКОВ

Вообще Калининград 12 мая сильно изменился. Режим самоизоляции пал практически для всех (не считая пенсионеров и калининградцев с серьезными хроническими заболеваниями), и народ повалил на улицы. Первое, что люди приобретают – маска (таковы условия «масочного режима», уставленного правительством области). Второе – одноразовые перчатки. Практически во всех магазинах у входа висят объявления-предостережения: «Вход без масок и перчаток запрещен!» Правда, охрана на отсутствие последних внимания практически не обращает, зато без «намордника» никуда не попасть. Если нет охраны, щетиниться начинают продавцы. Особенно в аптеках. Вот, к примеру, аптека у торгового центра «Меркурий». Сквозь стеклянную дверь вижу двоих покупателей и сознательно иду на нарушение. Но стоит только открыть дверь, как фармацевт повышает голос:

- Так! Девочки и мальчики, по двое в зале и держим дистанцию. Нас штрафуют!

Приходится отступить. Как только подходит моя очередь, спрашиваю, есть ли маски в продаже.

- 325 рублей! – на автомате выпаливает аптекарь.

- А дешевле нет?

- Не везут. Все, что есть. Брать будете?

Конечно, отказываюсь, потому что буквально у дома ателье шьет многоразовые маски и продает их по 70 рублей. Еще и любой узор выбрать можно. Вообще, конечно, после месяца дефицита калининградский рынок наводнило дикое разнообразие одноразовых и многоразовых масок. Разброс цен также ощутимый. В течение дня объехал с десяток аптек, и везде разная картина. Итого:

- в двух аптеках масок нет и не было с момента введения режима самоизоляции, то есть с 31 марта (зато одноразовые перчатки и антисептики в ассортименте);

- в трех аптеках есть только многоразовые маски по неадекватным ценам (от 350 рублей);

- в остальных пяти есть все: и маски (одноразовые плюс многоразовые), и перчатки, и антисептики.

Самодельное объявление о продаже масок в ателье на проспекте Мира.Фото: Иван МАРКОВ

Самые дешевые многоразовые маски обнаружил в аптеке на улице Клинической – 75 рублей. Интересно, что они оказались местного производства.

- Нам их из Советска присылают, они бязевые, - демонстрирует этикетку аптекарь.

Внизу читаю: «Не является медицинской защитной маской, не стерильна». И еще ниже: «Изготовлено в соответствии с письмом Минпромторга России от 30.03.2020».

Самые дешевые одноразовые маски из тех, что удалось найти в калининградских аптеках – 40 рублей за штуку, но аптекари шепотом признаются, что до эпидемии они стоили вчетверо дешевле. Вероятно, есть и дешевле, а дороже – точно есть.

В плане продажи средств защиты у аптек появилось множество конкурентов. И это не только супермаркеты. На многих магазинах теперь висят объявления: «В продаже имеются маски».

От всего этого разнообразия плохо только спекулянтам, закупившим тысячи упаковок одноразовых масок. По 40-50 рублей у них уже никто ничего не купит. И теперь поспешившие нагреть руки на эпидемии спешат сбыть свой товар по себестоимости.

Социальная аптека на Черняховского. Упаковка из 5 масок тут стоит 195 рублей.Фото: Иван МАРКОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Шьем, стираем, гладим»: как калининградки обеспечивают свои семьи масками

Надежда РЖЕВСКАЯ

Семь приятельниц стали респондентами моего опроса в первый день обязательного масочного режима. Всем задавала одинаковые вопросы:

1. Готовы ли вы к исполнению требований в общественном транспорте, магазинах и прочих местах, где невозможно соблюдать дистанцию, носить маски?

2. Есть ли у вас маска?

3. Где взяли?

4. Во сколько обошлась покупка?

И вот какая нарисовалась картина.

Две домохозяйки признались, что давно приобрели маски многоразового использования, непременно стирают их и обрабатывают утюгом. Одна купила маски в аптеке, за четыре маски заплатила под 400 рублей. Вторая домохозяйка заказала в Инстаграме, и за две маски заплатила 500 рублей. Обе довольны качеством масок, уверяют, что дышать в них можно, «лицо не потеет».

Знакомая, работающая в сфере туризма, а сейчас - в вынужденном простое, призналась, что масок в доме – «полным полно, а выйти в магазин не в чем». По словам калининградки, заказала сшить маски на свою семью (4 человека) и для родителей.

- Сшили хорошо! – рассказывает она. – Но я в ней не могу дышать. На работе выдали маску многоразового использования из синего «хэбэ», резинки сильно уши натирают. После этого на две семьи заказала одноразовые именно медицинские маски в Инстаграме за 28 рублей за штуку. Вот жду, должен заказать прийти. Плюнула уже на эту цену, ведь жить как-то надо.

Педагог-психолог посетовала, что аптеки, которые рядом с ее домом, так и не сняли со своих дверей объявления: «Масок нет».

- Случайно в хозяйственном магазине купила себе тряпичную маску за 50 рублей, - призналась респондент. – И меня немножко мучает совесть, поскольку эта маска – полнейшая профанация. Да, я в маске, ко мне никто не придерется, но по ее виду ясно, что она не способна меня защитить от инфекции. Если есть такое жесткое требование к обществу – носить маски, то те, кто это требуют, тоже должны нести ответственность за то, чтобы маски были по приемлемым ценам во всех аптеках.

Продавец продовольственного магазина рассказала, что администрация магазина их масками обеспечивает. А для семьи сделала запас в аптеке еще в начале самоизоляции.

- Зашла в аптеку, спросила - маски есть! Купила одноразовых по 25 рублей аж 30 штук, - призналась везунчик. - Поскольку в период самоизоляции вся семья была дома, то маски сохранились в том же объеме. Сейчас есть в чем «жить».

А еще две знакомые признались, что в доме всегда есть большие отрезы марли. Расчехлили забытые швейные машинки и настрочили правильных, восьмислойных масок на всех членов семьи. И соседям.

- Получается качественная маска многоразового использования, в ней хорошо дышится, к лицу приятная, всем рекомендую, - посоветовала приятельница, работающая менеджером в компании сотовой связи.