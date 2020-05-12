2020-05-12T23:04:59+03:00
История современности

5 мест в Калининграде, где сохранились следы штурма Кёнигсберга

И спустя 75 лет после Победы можно увидеть разбитые стены домов и простреленные фонарные столбы [фото]
Иван МАРКОВ
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Военкомат на улице Тюленина со следом прямого попадания снаряда.Военкомат на улице Тюленина со следом прямого попадания снаряда.Фото: Иван МАРКОВ
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Эхо войны в Калининграде мы слышим практически каждую неделю, когда в новостных лентах всплывает информация о найденной в жилом районе авиабомбе или выкопанном строителями снаряде. На хвосты артиллерийских мин по осени то и дело натыкаются грибники, в лесах еще не заплыли землей окопы, землянки и капониры, между деревьев все еще натянута колючая проволока, а копатели на своих форумах ежедневно выкладывают свои находки: обрезиненные танковые катки, солдатские каски, проржавевшие винтовки и автоматы, россыпи патронов…

Родильный дом №1 на улице Клинической. Фото: Иван МАРКОВ

Родильный дом №1 на улице Клинической.Фото: Иван МАРКОВ

Остались следы и на стенах домов. Как в Калининграде, так и в области. Сам бывший Кёнигсберг, как известно, сильно пострадал еще до начала штурма Красной армией. За два авианалета британской авиации в конце августа 1944-го было уничтожено и сожжено, согласно воспоминаниям коменданта города генерала Отто Ляша, до 48 процентов зданий.

Однако досталось Кёнигсбергу и во время штурма. Со 2 по 5 апреля 1945 года велась длительная артподготовка. Артиллерия и авиация в течение этих дней разрушали долговременные оборонительные сооружения крепости, а также били по огневым точкам, засеченным звукоразведчиками.

Разбитая стена бастиона Грольман. Фото: Иван МАРКОВ

Разбитая стена бастиона Грольман.Фото: Иван МАРКОВ

- Они сумели скрытно сосредоточить такое количество артиллерии и самолетов, массированное применение которых разрушило укрепление крепости и деморализовало солдат и офицеров, - свидетельствовал в мемуарах Отто Ляш. - Мы полностью потеряли управление войсками. Выходя из укрепления на улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда идти, совершенно теряя ориентировку, настолько разрушенный и пылающий город изменил свой вид.

Еще одна стена бастиона Грольман со следами от пуль. Фото: Иван МАРКОВ

Еще одна стена бастиона Грольман со следами от пуль.Фото: Иван МАРКОВ

Корреспондент «Комсомолки» собрал наиболее яркие свидетельства тех боев, которые можно увидеть и сегодня. К слову, их вполне можно было бы использовать для создания туристического маршрута по Калининграду.

Пробитый фонарный столб на Фестивальной аллее. Фото: Иван МАРКОВ

Пробитый фонарный столб на Фестивальной аллее.Фото: Иван МАРКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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