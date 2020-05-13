Звезды театра, кино и шоу-бизнеса Рената Литвинова, Кирилл Серебренников и Светлана Бондарчук провели благотворительный ужин в помощь Милане Семеньковой из Калининграда.

Малышка болеет спинально-мышечной атрофией. Заболевание прогрессирует. Родители девочки с ноября 2019 года собирают 170 миллионов рублей на укол «Золгенсма». Этот препарат должен блокировать развитие болезни. К всеобщей радости, появилась возможность пройти лечение в России. Недавно организована доставка этого лекарства из Америки в один из столичных медицинских центров.

Сделать этот укол нужно до того, как Милане исполнится два года, а произойдет это уже совсем скоро – 29 августа 2020 года. Времени совсем не осталось, и в бой идут… яркие звезды!

Всех интересует – кто помог добраться семье из Калининграда до Ренаты Литвиновой и Кирилла Серебренникова? Говорят, что за все нужно благодарить именно Светлану Бондарчук. Это она, добрая фея, активно включилась в сбор средств, и попросила своих друзей помочь Милане Семеньковой.

Теперь о самом ужине. Все в порядке. Звезды – законопослушные граждане, режим строгой самоизоляции соблюдают. Ужин состоялся, благодаря Zoom. Все участники – Рената Литвинова, Кирилл Серебренников (для тех, кто следит за его футболками, сообщаю на этот раз на черном фоне изображен НЛО), Светлана Бондарчук с супругом и благотворители, купившие места на этом вечере. Это психолог Элина Ландман и бизнесмены Марина Ефимова, Игорь Кованов.

- Помогать другим – это привилегия, - сказал, поднимая бокал, Кирилл Серебренников. – Когда мы помогаем, нам от этого лучше, потому что, как говорят буддисты, тем самым мы улучшаем карму.

Рената Литвинова призналась в чувствах к творческому заряду Кирилла Серебренникова.

- У него кипит! – сказала дива.

Игорь Кованов назвал Ренату Литвинову «секретным ингредиентом ужина». Элина Ландман поблагодарила друзей за погружение в историю Миланы Семеньковой.

Итог. Ужин помог собрать 1 миллион рублей. Но это еще не все. Светлана Бондарчук, Рената Литвинова на своих страницах в Инстаграме выставили на продажу вещи, средства от продажи которых также будут перечислены в помощь Милане Семеньковой.

Все же это удивительная история. История о том, как собирают два миллиона долларов на один укол маленькой девочке. Если у детей с тем же диагнозом в других российских регионах чудесным образом находился благотворитель, который оперативно закрывал сбор, то история из Калининграда запомнится именно тем, что за каждым собранным рублем – огромнейший труд команды Миланы Семеньковой.

Милана, живи!

А если вы хотите подключиться к сбору средств, чтобы как можно скорее поставить финальную точку в этом вопросе, то можно воспользоваться такими реквизитами.

Сбербанк: 4276 2012 5940 5127 (мама Кашуба Виктория Викторовна) или по номеру телефона +7 921 106-38-92

ВТБ:

5225 9800 3123 0585 (мама Кашуба Виктория Викторовна)

Tinkoff:

5536 9138 3356 2263 (мама Кашуба Виктория Викторовна).