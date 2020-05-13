2020-05-13T01:04:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 13 мая 2020: погибла заслуженный медик

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 13 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Общее число положительных тестов на коронавирус в Калининградской области составило 772.Общее число положительных тестов на коронавирус в Калининградской области составило 772.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 13 мая 2020 года. Во вторник стало известно, что от коронавируса скончалась Светлана Соловьева - врач-анестезиолог-реаниматолог Калининградской областной клинической больницы. Вначале в оперативном штабе сообщили, что причиной смерти Светланы Георгиевны стала тяжелая форма пневмонии, после обеда региональный минздрав уточнил: смерть была вызвана коронавирусной инфекцией.

- Светлана Георгиевна – выпускница Ташкентского государственного медицинского института. В профессии – более сорока лет, из которых почти 32 года отдано работе в областной клинической больнице. За годы работы врач высшей квалификационной категории, она спасла тысячи жизней, многих буквально подняла на ноги, - сообщили в минздраве.

Светлана Соловьева стала вторым медицинским работником, погибшим от коронавируса в Калининградской области. Ранее скончалась медсестра областной больницы Надежда Дивак. Всего в регионе на данный момент зафиксировано 12 смертей от COVID-19.

Что касается новых случаев заражения, то и было зарегистрировано 19. Как уточнили в оперштабе, у 13-ти заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у двоих в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 4 случая бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

Общее число положительных тестов на коронавирус в Калининградской области составило 772.

ИСТОЧНИК KP.RU

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