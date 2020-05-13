«Вилла Эдит» переносится на осень: из-за коронавируса зрители не увидели новую версию легендарного калининградского спектакля

Первая постановка по самой известной калининградской книге, повести Марка Баринова «Вилла Эдит», появилась в нашей «драме» в 1957 году. Премьера состоялась 21 мая, лишних билетиков не было. Затем – опять аншлаг. За ним – еще и еще. Успех был таков, что «Виллу» нередко давали дважды в день – утром и вечером. Так что 29 июня 1958-го, всего через год после премьеры, был сыгран уже сотый спектакль, 24 октября 1959-го – 150-й. Сегодня подобное трудно представить.

Хотя была и критика. Так, уже 26 мая 1957-го вышла первая рецензия. Разгромная. Один заголовок чего стоил – «Когда актеры бессильны». А резюме было таким: «Первая крупная неудача театра в сезоне».

И повесть, и написанная на ее основе пьеса действительно никак не тянули на шедевр. Но красоты стиля не всегда имеют решающее значение. Вот и в случае с «Виллой» куда важнее оказалось то, что шпионские страсти-мордасти происходили именно «у нас», в бывшем Кёнигсберге. За это местные читатели-зрители прощали все огрехи.

Лишь в 1962 году интерес к спектаклю стал падать, и в итоге он был снят со сцены. Правда, противники (завистники?) успели лягнуть его вдогонку: «Разве украшал репертуар двести с лишним раз сыгранный детектив, рассчитанный лишь на внешнюю занимательность, пьеса, в которой наши враги изображены в нарочито оглупленном виде, что отнюдь не способствует воспитанию бдительности советских людей, принижает величие подвига, совершенного ими в годы войны».

Новая постановка готовилась в драмтеатре к 75-летию Победы.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Казалось, на том должна была и завершиться история этого спектакля. Ан нет! В 1970 году его решили восстановить.

Премьера новой версии состоялась ровно полвека назад – 14 мая 1970-го. И что же? «Вилла» снова стала «хитом сезона»! Так что как и в конце 50-х – начале 60-х ее тоже зачастую давали даже дважды в день.

Больше такого у нас не бывало… Но – кто знает, может, еще будет? Ведь легендарный спектакль планируется опять вернуть в репертуар.

Вообще «третье пришествие» могло состояться еще в 2016 году. В рамках подготовки к празднованию 70-летия области в «драме» обсуждалась возможность возвращения на сцену «Виллы». Однако тогда не сложилось.

Тем не менее театр не отступился. И, верстая свои планы к 75-летию Победы, вернулся к «Вилле». Причем было решено поставить не просто новую версию, а, так сказать, по мотивам и расширенную, с привлечением дополнительных материалов «в тему». Отсюда и обновленное название – «Вилла Эдит, или Прусские ночи».

Репетиции под руководством режиссера Вячеслава Виттиха шли уже полным ходом, на 8 мая 2020-го была назначена премьера. Но, увы, опять не сложилось – из-за пандемии коронавируса театр приостановил работу со зрителем…

12 мая театральный сезон, скрепя сердце, был де-юре досрочно закрыт (де-факто это случилось еще 14 марта). Ближайший спектакль из репертуара теперь ожидается лишь в октябре. А премьера «Виллы», видимо, состоится не раньше следующей весны.

Однако театр все же нашел возможность порадовать зрителя новой встречей со старой знакомой. Начиная с 1 мая актеры «драмы» каждый день читают очередные главы книги, ставшей у нас поистине культовой. Увидеть-послушать все это можно в «YouTube».

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