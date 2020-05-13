2020-05-13T13:06:02+03:00
Звезды

«Вилла Эдит» переносится на осень: из-за коронавируса зрители не увидели новую версию легендарного калининградского спектакля

Ровно 50 лет назад постановка по повести Марка Баринова пережила второе рождение, с триумфом вернувшись в репертуар облдрамтеатра
Владислав РЖЕВСКИЙ
Поделиться:
Спектакль "Вилла Эдит" долгое время был хитом сезона, его показывали дважды в день.Спектакль "Вилла Эдит" долгое время был хитом сезона, его показывали дважды в день.Фото: Архив автора
Изменить размер текста:

Первая постановка по самой известной калининградской книге, повести Марка Баринова «Вилла Эдит», появилась в нашей «драме» в 1957 году. Премьера состоялась 21 мая, лишних билетиков не было. Затем – опять аншлаг. За ним – еще и еще. Успех был таков, что «Виллу» нередко давали дважды в день – утром и вечером. Так что 29 июня 1958-го, всего через год после премьеры, был сыгран уже сотый спектакль, 24 октября 1959-го – 150-й. Сегодня подобное трудно представить.

Хотя была и критика. Так, уже 26 мая 1957-го вышла первая рецензия. Разгромная. Один заголовок чего стоил – «Когда актеры бессильны». А резюме было таким: «Первая крупная неудача театра в сезоне».

И повесть, и написанная на ее основе пьеса действительно никак не тянули на шедевр. Но красоты стиля не всегда имеют решающее значение. Вот и в случае с «Виллой» куда важнее оказалось то, что шпионские страсти-мордасти происходили именно «у нас», в бывшем Кёнигсберге. За это местные читатели-зрители прощали все огрехи.

Лишь в 1962 году интерес к спектаклю стал падать, и в итоге он был снят со сцены. Правда, противники (завистники?) успели лягнуть его вдогонку: «Разве украшал репертуар двести с лишним раз сыгранный детектив, рассчитанный лишь на внешнюю занимательность, пьеса, в которой наши враги изображены в нарочито оглупленном виде, что отнюдь не способствует воспитанию бдительности советских людей, принижает величие подвига, совершенного ими в годы войны».

Новая постановка готовилась в драмтеатре к 75-летию Победы. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Новая постановка готовилась в драмтеатре к 75-летию Победы.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Казалось, на том должна была и завершиться история этого спектакля. Ан нет! В 1970 году его решили восстановить.

Премьера новой версии состоялась ровно полвека назад – 14 мая 1970-го. И что же? «Вилла» снова стала «хитом сезона»! Так что как и в конце 50-х – начале 60-х ее тоже зачастую давали даже дважды в день.

Больше такого у нас не бывало… Но – кто знает, может, еще будет? Ведь легендарный спектакль планируется опять вернуть в репертуар.

Вообще «третье пришествие» могло состояться еще в 2016 году. В рамках подготовки к празднованию 70-летия области в «драме» обсуждалась возможность возвращения на сцену «Виллы». Однако тогда не сложилось.

Тем не менее театр не отступился. И, верстая свои планы к 75-летию Победы, вернулся к «Вилле». Причем было решено поставить не просто новую версию, а, так сказать, по мотивам и расширенную, с привлечением дополнительных материалов «в тему». Отсюда и обновленное название – «Вилла Эдит, или Прусские ночи».

Репетиции под руководством режиссера Вячеслава Виттиха шли уже полным ходом, на 8 мая 2020-го была назначена премьера. Но, увы, опять не сложилось – из-за пандемии коронавируса театр приостановил работу со зрителем…

12 мая театральный сезон, скрепя сердце, был де-юре досрочно закрыт (де-факто это случилось еще 14 марта). Ближайший спектакль из репертуара теперь ожидается лишь в октябре. А премьера «Виллы», видимо, состоится не раньше следующей весны.

Однако театр все же нашел возможность порадовать зрителя новой встречей со старой знакомой. Начиная с 1 мая актеры «драмы» каждый день читают очередные главы книги, ставшей у нас поистине культовой. Увидеть-послушать все это можно в «YouTube».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Драмтеатр: К сожалению, онлайн-репетиции – это далеко не то, чем мы должны заниматься

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Все должно было закончиться совсем не так»: как снимался культовый сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
К юбилею всенародно любимой киноэпопеи «Комсомолка» рассказывает, как создавался образ знаменитого сыщика и кто еще из советских актеров мог его сыграть
Юрий Грымов о проекте «Культурный код» на радио «КП»: «Если бескультурный человек займется бизнесом, скоро это превратится в бандитизм»
Знаменитый режиссер, художественный руководитель театра “МОДЕРН” рассказал о премьере программы, почему показывает свои фильмы бесплатно, а также как культурный код россиян влияет на принятие важных решений
Новости 24
Калининградцу грозит 2 года колонии за кражу 200 литров топлива
На пр. Победы в ДТП пострадали водитель и 16-летний пассажир скутера
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды
Оперштаб: В половине новых случаев коронавирус у калининградцев протекал бессимптомно
В Калининграде из больницы выписали более 30 человек, переболевших коронавирусом
В Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавируса
Власти сообщили, когда в Калининграде завершится учебный год
На ул. Дзержинского в Калининграде сгорела «Тойота»
Старшеклассники Калининграда могут сами подключиться к Tele2
«Вытащила с того света 20-летнего парня»: в минздраве рассказали о погибшей от коронавируса враче Светлане Соловьевой
В Калининграде бесплатно раздали почти 19 тысяч масок
В аптеки Калининграда в мае поступит более 150 тысяч медицинских масок
Врач-реаниматолог Калининградской областной больницы скончалась от тяжелой формы пневмонии
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего подростка
«Третьим будешь!» Калининградец из ревности зарезал своего товарища по «зоне»
В сквере «Королевы Луизы» в Зеленоградске появятся сцена и новые скамейки
Международный форум янтарной отрасти в Свелогорске перенесли на 2021 год