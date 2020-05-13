ЕГЭ переносится, последний звонок не прозвенит: что известно об окончании учебного года в Калининграде

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

В комитете по образованию администрации Калининграда рассказали, когда у школьников завершится учебный год. В своем решении чиновники опирались на несколько моментов: учитывали текущую эпидемическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также прислушались к рекомендациям Минпросвещения России. Финиш близок, юные светлые головы (а также их родители)!

Для обучающихся 1-4 классов Калининграда учебный год завершается в эту пятницу, 15 мая 2020 года, 5-8 классов – 22 мая 2020 года (23 мая 2020 года при шестидневной учебной неделе), для обучающихся 9-11 классов - 29 мая 2020 года (30 мая 2020 года при шестидневной учебной неделе).

В администрации Калининграда также отметили, что по закону школы самостоятельно имеют право вносить изменения в свою документацию, «регламентирующую организацию и содержание образования, а также рекомендуемые сроки завершения учебного года».

При беглом опросе знакомых, дети которых учатся в школах других муниципалитетов, выяснилось, что в большинстве случаев этапность завершения этого учебного цикла соответствует описанным выше.

ЕГЭ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Одна из важных новостей среды, 13 мая, – отмена обязательных экзаменов по русскому языку и математике для всех 9-классников, а также перенос ЕГЭ – предварительно, на июль.

Как сообщили в Минпросвещения России, итоговые оценки 9-классникам выставят на основании итоговых оценок за этот учебный год. А сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Такое решение принято, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

- ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Известно также, что экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК И ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ

В Калининградской области принято решение об отмене традиционного праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров в школах. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции. Во многих школах педагоги и выпускники решили сделать окончание учебы незабываемым. И готовы устроить… дистанционный праздник.

- В этом году «Последний звонок» отменили, проводим онлайн, - рассказал директор Школы будущего Алексей Голубицкий. – Мы не можем встретиться очно, так давайте же сделаем так, чтобы дети запомнили этот день! Готовим много интересных решений и необычных ходов.

Никто и не сомневается: освоили дистанционное обучение - освоим и дистанционный формат праздников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Семь калининградцев стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Министерство просвещения РФ признало победителями всех выпускников 11-х классов, принявших участие в региональном этапе олимпиады и набравших проходные баллы для участия в финале.

Впервые за последние несколько лет в регионе появился победитель олимпиады по физической культуре. Им стал выпускник гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина Георгий Ли. Сразу два одиннадцатиклассника стали победителями олимпиады по экономике – Ирина Линевич (гимназия № 32) и Дмитрий Скороходов (ШИЛИ). Еще одну награду получила выпускница лицея № 49 Полина Татаркина по биологии.

Также в призерах победитель прошлого года олимпиады по информатике ученик 11 класса гимназии № 40 Вадим Красник. Подтвердила звание Елизавета Уфимцева (литература, гимназия № 40).

В региональном правительстве напоминают, что в соответствии с порядком олимпиады дипломы победителей и призеров, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.