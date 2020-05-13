«Дети помнят о Победе»: Кто стал победителями конкурса рисунков
Настал момент объявить победителей конкурса рисунков «Дети помнят о Победе», который «Комсомольская правда – Калининград» проводила совместно с ПСБ ( ПАО «Промсвязьбанк»). Напомним, всего мы получили более 160 работ, и выбрать среди них лучшие из лучших было крайне непросто.
По решению жюри конкурса места распределились следующим образом:
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 4-7 ЛЕТ
Главный приз – Давид Кондрашов, 7 лет
Поощрительный приз – Павел Дзадзиев, 6 лет
Николай Куцебко, 8 летФото: из архива героя публикации
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 8-11 ЛЕТ
Главный приз – Николай Куцебко, 8 лет
Поощрительный приз – Ольга Козырева, 11 лет
Софья Якимова, 16 летФото: из архива героя публикации
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 12-16 ЛЕТ
Главный приз - Софья Якимова, 16 лет
Поощрительные призы:
Диана Бородыня , 14 лет
Анастасия Палецкая, 13 лет
Алина Белова, 15 лет
Лиана Акыбаева, 16 лет
Мы обязательно свяжемся с каждым из отмеченных ребят и расскажем, как и когда можно получить свои заслуженные призы.
Хотим еще раз выразить благодарность всем, кто принял участие в нашем конкурсе и вложил в рисунки частичку своей души! Спасибо вам! С 75-летием Победы!
ИСТОЧНИК KP.RU