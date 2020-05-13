2020-05-13T17:32:47+03:00
Общество

«Дети помнят о Победе»: Кто стал победителями конкурса рисунков

Ребята, проживающие в Калининградской области, прислали более 160 работ
Сергей Богров
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Давид Кондрашов, 7 летДавид Кондрашов, 7 летФото: из архива героя публикации
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Настал момент объявить победителей конкурса рисунков «Дети помнят о Победе», который «Комсомольская правда – Калининград» проводила совместно с ПСБ ( ПАО «Промсвязьбанк»). Напомним, всего мы получили более 160 работ, и выбрать среди них лучшие из лучших было крайне непросто.

По решению жюри конкурса места распределились следующим образом:

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 4-7 ЛЕТ

Главный приз – Давид Кондрашов, 7 лет

Поощрительный приз – Павел Дзадзиев, 6 лет

Николай Куцебко, 8 лет Фото: из архива героя публикации

Николай Куцебко, 8 летФото: из архива героя публикации

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 8-11 ЛЕТ

Главный приз – Николай Куцебко, 8 лет

Поощрительный приз – Ольга Козырева, 11 лет

Софья Якимова, 16 лет Фото: из архива героя публикации

Софья Якимова, 16 летФото: из архива героя публикации

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 12-16 ЛЕТ

Главный приз - Софья Якимова, 16 лет

Поощрительные призы:

Диана Бородыня , 14 лет

Анастасия Палецкая, 13 лет

Алина Белова, 15 лет

Лиана Акыбаева, 16 лет

Мы обязательно свяжемся с каждым из отмеченных ребят и расскажем, как и когда можно получить свои заслуженные призы.

Хотим еще раз выразить благодарность всем, кто принял участие в нашем конкурсе и вложил в рисунки частичку своей души! Спасибо вам! С 75-летием Победы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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