Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: «Ночь провела с больной женщиной - спала в маске»

Калининградка Екатерина Куландина попала в Центральную городскую клиническую больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония» в понедельник 12 мая. Девушка работает фельдшером "Скорой помощи": выезды, бессонные смены. Непросто было всегда, что уж говорить о последних неделях, когда в регионе бушует коронавирус.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 12 МАЯ

Первое, о чем говорит Катя, попав в больницу, – о нехватке средств индивидуальной защиты для медицинского персонала на "Скорой помощи".

- Средства защиты в ограниченном количестве, костюмы защитные мне говорят надевать только тогда, когда это либо подтвержденный COVID, либо контактный больной. На другие вызовы, такие как высокая температура, кашель, человек задыхается, но при этом не контактировал и не выезжал, выдавать костюм не считали необходимым. Хотя я не знаю, что меня ждет, когда я приеду на вызов, - рассказывает Екатерина.

Например, 6 мая девушка приехала в поселок Луговое к пациенту, у которого в течение 10 дней держалась высокая температура - 38 градусов.

- И этого пациента посчитали безопасным, а следовательно, я поехала туда без костюма. А в перчатках и в маске, в которой уже полдня проходила. На произвол судьбы, - продолжает фельдшер. – Я отвезла пациента в ЦГКБ с пневмонией. Когда меня госпитализировали, то я узнала, что у него подтвержденный COVID. А теперь и сама жду теста…

По словам Екатерины, когда фельдшеры надевают костюмы, это увеличивает время вызова.

"На вызов уходит в два раза больше времени, так как нужна потом обработка, которая занимает по времени 40 минут. Может, на нашем здоровье хотят сэкономить? Тесты у нас берут не у всех. А если и берут, то как-то выборочно (странно)".

Еще в воскресенье, за сутки до госпитализации, Екатерина чувствовала себя хорошо. Но утром, к концу смены, у девушки появилась сильная тяжесть в груди.

"Хотелось откашляться, подошла к диспетчеру и попросила градусник. Померила температуру (37,2), диспетчер сразу же оформила на меня вызов, так как совсем недавно мы контактировали с фельдшерами, которые уже лежат в больницах нашего города с подтвержденным COVID", - пишет девушка.

Селфи, сделанное в палате.Фото: Instagram.com

«УСЛОВИЯ В БОЛЬНИЦЕ УЖАСНЫЕ»

Рассказывает наша героиня в дневнике и про условия, в которых вынуждена лежать она и другие пациенты.

"В больнице ужасные условия, питание не очень, душ на всех один (и то весь течет), как и туалет. Как существовать-то? Сколько находиться в таких условиях? Это хорошо, что я молодая, ходячая. А бабулечки, дедулечки?" – пишет она.

Кстати, персонал больницы уже прознал про то, что Екатерина рассказывает обо всем в социальных сетях. Можно догадаться, что медики этим не очень довольны.

"Сегодня утром медсестра спросила: «Вы Катя? Зачем вы пишете, что у нас все плохо?» А что, если это и в самом деле так? Люди боятся правды. Я человек, пусть даже и приболела, но я считаю, что каждый из нас должен быть в хороших условиях", - рассказывает Катя в своем дневнике.

Рассказывает Екатерина и о выплатах, которые так ждут медработники, столкнувшиеся с коронавирусом.

"По поводу региональных и федеральных обещанных выплат, то получили деньги не все, у некоторых даже в графе расчетника, нет строки «COVID». Мы все на передовои сеи час, нам всем тяжело, мы все находимся в опасности. Мы – медики, - пишет она. - Лично мне пришло 1900 рублей за COVID".

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 13 МАЯ

"Сегодня ночью ко мне в палату положили еще двух женщин, я спросила: «А что у вас?» Одна ответила, что у нее тоже пневмония, а у дочери положительный COVID 100%. Вторая не знает вообще, что у нее. Просто высокая температура, но 3 мая была выписана с БСМП», - пишет в дневнике Екатерина. - Всю ночь я спала в маске, потому что я совсем не знаю, что у них точно, ведь мои тест еще не готов. Утром соседке по палате позвонила дочь и сообщила о том, что тест пришел положительный , те есть мы лежим в палате с подтвержденным COVID, а у нас еще не подтвержденный. Это нормально?"

Как сказала «Комсомолке» Екатерина, только днем 13 мая ее соседку по палате переселили в другую палату.

- Хотя я несколько раз выходила и говорила о том, что это небезопасно. Спрашивала, когда будут приняты какие-то меры? Безумство, - говорит Катя.

О своем самочувствии она написала следующее:

"Мое самочувствие в порядке, померила температуру (36,6), но по-прежнему давит в груди и по утрам кашель. Больше никаких симптомов нет. Знаете, а ведь совсем недавно я во все это не верила, жила себе и жила, не думая о COVID, о других, в том числе и о себе".