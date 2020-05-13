В День Победы житель Балтийска возложил цветы к братской могиле солдат вермахта: СК начал проверку

К сожалению, ни один День Победы не обходится без скандала. Случился от и в этом году. Бурю возмущения в соцсетях вызвала серия фотографий и видеоролик, который выложил у себя на странице 9 мая общественный активист из Балтийска Сергей Дустин.

На некоторых снимках Дустин возлагает цветы к памятнику советским воинам, штурмовавшим Пиллау, на других - он же с цветами на территории Сборного иностранного военного захоронения Второй Мировой войны, где похоронены в том числе и солдаты вермахта. Через некоторое время в сети появилось и видео, на котором активист объясняет свой поступок.

- С 2015 года я прихожу сюда после того, как я выхожу на братскую могилу Красной армии, после возложения цветов нашим воинам, погибшим при штурме города Пиллау, - говорит Дустин. - Я прихожу на это место с тем, чтобы помянуть жертв Второй Мировой войны, захороненных на этом мемориале. Это многонациональное кладбище, которое формально является немецким. Тут похоронены и жители Пиллау, и беженцы, которые попали в эту мясорубку, есть и часть солдат вермахта.

Дустин также добавляет, что "все эти люди являются жертвами преступной политики развязывания войн", и оговаривается, что "военные преступники не достойны никакого поминовения".

- Основной тезис – войны развязывают политики, а гибнут в них обычные люди. В том числе и те, которые были призваны в армии часто не по своей воле, - считает Дустин.

Дустин на могиле советских воинов, штурмовавших Пиллау.Фото: Facebook

Однако сам факт возложения цветов к немецким могилам, к тому же не когда-нибудь, а 9 мая, вызвал волну гнева в соцсетях. Дустина стали называть предателем, провокатором, награждали и прочими нелестными эпитетами.

Дошло до того, что видеозаписью заинтересовались в Следственном комитете России.

В среду, 13 мая, на сайте СК появился пресс-релиз, котором сообщалось, что "9 мая 2020 года житель города Балтийска Калининградской области записал видеоролик, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта, расположенному на территории так называемого Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны".

"Следственными органами регионального следственного управления организована проверка по публикации СМИ. Председатель Следственного комитета поручил в рамках проверки выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку факту возможного искажения исторических событий Великой Отечественной войны и осквернения памяти о подвиге советских солдат и доложить о ходе проведения проверочных мероприятий", - говорится в релизе ведомства.

Сам Сергей Дустин в среду сообщил, что ему поступил звонок из Следственного комитета.

- Вызывают на опрос. По поручению главы СК в отношении меня запущена процедура доследственной проверки по ст. 354.1 "Реабилитация нацизма". Выезжаю в Светлогорск. Надеюсь, сразу не посадят, - отметил он.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.