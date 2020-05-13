Кто и когда в Калининграде останется без горячей воды: график отключений на весну-лето 2020

В Калининграде после майских праздников начинаются межсезонные работы по ремонту сетей, проверке и модернизации оборудования тепловых объектов. Предприятие «Калининградтеплосеть» продолжает работу в штатном режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Так что и в этом году горожане на время останутся без горячей воды.

В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ, с 13 мая до 26 мая остановлены РТС «Цепрусс», котельные на ул. Емельянова, 300, 47, 92 и ул. Земнухова,6.

В указанный период в течение двух недель без горячей воды останутся потребители по следующим адресам:

Ул. Емельянова 84а; 86а; 88а; 47; 49; 51; 53; 207; 209; 246-246а; 248-256; 258-268; 258а; 268а; 270; 272-282; 284-298; 312 (детский сад №49);

Ул. Земнухова 8-10;

Ул. Белинского 38;40; 53; 55-63; 61а;

Ул. Воздушная 2; 4-10; 21-31;

переулок Воздушный 4; 9-11;

Ул. Красносельская 5-7;21-31;36-40а;56; 67а; 67б; 60;

Ул. Менделеева 2-6; 8; 10-12; 12а;

пр. Победы 88-90; 92; 94; 130-140; 142; 144а-г ; 189; 189а;

Ул. Радистов 33;

переулок Радистов 2;

Ул. Глазунова 7-7а; 9; 11;

Тенистая аллея 5-9а; 13-19;

Ул. Сержанта Мишина 1; 8;

Ул. Брусничная 2; 5-13;

Ул. Менделеева,18 (детский сад №2);

проспект Победы,137 (ТЦ «Виктория»);

Тенистая аллея,28-30 (ООО «Вагоностроитель»);

Ул. Менделеева,13 (школа№19);

проспект Победы,143 (ОАО «Славянка»).

ПЛАНОВЫЕ ОСТАНОВКИ ТЕПЛОСТАНЦИЙ:

РТС «Цепрусс» – с 13 по 26 мая;

РТС «Южная» – с 20 мая по 2 июня;

РТС «Северная» – с 24 июня по 7 июля;

ООО ТПК «Балтптицепром» – с 3 по 16 июня;

РТС «Балтийская» и котельная посёлка Прибрежный – с 17 по 30 июня;

РТС «Восточная» – с 9 по 22 июля;

ТЭЦ-2 – с 8 по 21 июля;

РТС «Красная» – с 22 июля по 4 августа;

РТС «Чкаловск» – с 29 июля по 11 августа;

РТС «Горького, 166» – с 12 по 25 августа;

сети ТЭЦ-1 – на весь межотопительный период.

ГРАФИК ПРОФИЛАКТИКИ МАЛЫХ КОТЕЛЬНЫХ:

Гагарина,50-52 – с 15 июля по 28 июля;

Киевская,141а – с 26 августа по 8 сентября;

Баженова,21 – с 9 сентября по 22 сентября;

Емельянова,47 – с 13 мая по 26 мая;

Дзержинского,147 – с 27 мая по 9 июня;

Советский проспект,103а – с 26 августа по 8 сентября;

Земнухова,6 – с 13 мая по 26 мая;

Емельянова,300а – с 13 мая по 26 мая;

Красносельская,14 – с 17 июня по 30 июня;

Ал.Невского,90 – с 1 июля по 14 июля;

Колхозная,8а – с 1 июля по 14 июля;

Суворова,137б – с 27 мая по 9 июня;

Дзержинского,162в – с 27 мая по 9 июня;

Бассейная,35а – с 17 июня по 30 июня;

Карташева,10 – с 17 июня по 30 июня;

Чкалова,29 – с 26 августа по 8 сентября;

Рассветная – с 26 августа по 8 сентября;

Кропоткина,8-10 – по письму;

Чернышевского,51 – по письму;

Емельянова,92(88) – с 13 мая по 26 мая;

Солнечногорская,59 – с 12 августа по 25 августа;

П.Морозова,115д – с 12 августа по 25 августа;

Новикова,4-6 – с 12 августа по 25 августа;

Ал.Смелых,152а – с 29 июля по 11 августа;

Летняя,50а – с 29 июля по 11 августа;

П.Морозова,5б – с 29 июля по 11 августа;

Можайская,30 – с 29 июля по 11 августа;

М.Гвардии,4 – с 1 июля по 14 июля;

М.Гвардии,19 – с 1 июля по 14 июля;

Ал.Невского,188 – с 1 июля по 14 июля;

Чувашская,4 – с 15 июля по 28 июля;

Гагарина,41-45 – с 15 июля по 28 июля;

Пр.Победы,199 – с 15 июля по 28 июля;

Емельянова,156 б – с 12 августа по 25 августа;

М.Борисово,19а – с 27 мая по 9 июня;

П.Прегольский,25а – с 17 июня по 30 июня;

Гагарина,55 – по письму.

Внимание! При наличии технической возможности, во время ремонта часть потребителей будет получать горячую воду от других тепловых источников.