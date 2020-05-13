«Вам не будут рады»: мэры калининградских городов-курортов призывают отказаться от поездок на побережье

В приморских городах Калининградской области завершились, наверное, самые длинные «выходные». На пляжах и променадах жителям области нельзя было появляться с 31 марта, то есть с момента введения режима самоизоляции. Впрочем, там нельзя появляться и сегодня, однако кое-что уже изменилось – с 12 мая перед городами-курортами уже не будут стоять посты ГИБДД и проверять прописку проезжающих. Однако гарантии, что эти посты не появятся в выходные, тоже нет.

- Накануне выходных, то есть в четверг или в пятницу, мы разместим отдельный документ по этому поводу, - сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-служба областного правительства Дмитрий Лысков. – Въезд на курорты действительно пока разрешен, но это сделано, чтобы не держать там посты и не создавать лишних пробок. Но если эпидемическая ситуация будет ухудшаться, посты снова появятся.

Также Лысков заметил, что появление в местах скопления людей, а также на пляжах и променадах по-прежнему запрещено.

Чтобы понять, для чего приморские курорты сняли блокпосты, и чем можно заняться в прибалтийских здравницах, мы обратились к руководителям муниципалитетов, обладающих широкими пляжами и променадами.

«БАЛТИЙЦЫ В ГОСТИ НИКОГО НЕ ЖДУТ»

Как выяснилось, главы администраций гостям будут не очень рады. Например, мэр Балтийска Сергей Мельников так и заявил:

- Балтийцы в гости никого не ждут! Жители города, конечно, по променаду прогуляться могут, соблюдая дистанцию, но только потому, что он у нас не такой, как в Светлогорске. А калининградцы пусть сидят дома. Помните же этот хэштег: #сидимдома? Вот и надо сидеть, пока эпидемия не пройдет, - объявил Мельников.

Также мэр Балтийска сообщил, что его муниципалитет постепенно оживает, и там начинает работать бизнес (правда, принятие предпринимателями всех необходимых профилактических мер власти жестко контролируют).

- У нас, конечно, не только магазины открываются, но и МФЦ работает, - добавил Мельников. – Правда, туда пускают пока только по 4 человека, а остальные вынуждены стоять на улице.

САМЫЕ ШИРОКИЕ И САМЫЕ ПУСТЫЕ

Не ждут гостей и под Голубым флагом Янтарного, несмотря на то, что мэр города Алексей Заливатский только недавно отчитался о готовности пляжной инфраструктуры к принятию туристов.

- У нас места массового отдыха, согласно постановлению правительства области, закрыты, - заявил Заливатский. - То есть, закрыт променад, выходы на пляж, парк имени Беккера. При этом город открыт для въезда, и этим может воспользоваться бизнес, или родственников можно посетить.

- А чем тогда можно заняться, если я вдруг захочу приехать в Янтарный?

- Теоретически можно посетить конно-спортивный комплекс или центр дайвинга, - отвечает Заливатский. – Однако, как я вижу, они тоже пока приняли решение не принимать посетителей. Кафе, рестораны и гостиницы у нас тоже пока закрыты.

- То есть, можно просто погулять по городу и поехать домой?

- Получается, так. Это открытие было больше для тех, у кого родственники живут в Янтарном, а также для предпринимателей, которые, например, могут приехать на янтарные или земельные аукционы, - добавил мэр города.

«А ЗАЧЕМ ЕХАТЬ-ТО?»

Вопрос о поездке в Светлогорск вывел из равновесия и мэра Владимира Бондаренко.

- Приехать-то можно. Но зачем? – ответил он. - К сожалению, ничего не работает. И в тексте постановления правительства области есть рекомендация от поездок воздержаться. Отмена "справочного режима" не означает открытия побережья, дорогие читатели.

В качестве доказательства Бондаренко ссылается на 6-й пункт постановления, в котором калининградцам рекомендуется «воздержаться от посещения мест массового скопления людей» и «ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха».

- Но ведь ограничение – это еще не запрет.

- Видимо, поэтому нет поста ГИБДД пока, - отвечает мэр города-курорта.

- То есть, его и на выходных не будет?

- Я этого не говорил. – отвечает Бондаренко. - Оперативный штаб может принять дополнительное решение на неделе.

- А кто-то работает сейчас в Светлогорске? Янтарь хотя бы продается?

- Некоторые магазины с янтарем решили открыться.

- То есть, приехать теоретически можно, но получится только покрутиться немного по центру и уехать домой голодным. Так?

- Приехать пока можно. Но в этом нет никакого смысла, так как, во-первых, граждане должны ограничить поездки с целью туризма и отдыха, во-вторых, должны быть в масках в общественных местах, в-третьих, все места массового отдыха, в том числе променады – закрыты, - заключил мэр Светлогорска.

Другими словами, калининградцам снова придется подождать. На этот раз до 1 июня. Но выбор все равно есть – можно ехать на дикие пляжи и самоизолироваться (пусть режим самоизоляции и частично отменен) уже там.

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