2020-05-13T23:27:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 14 мая 2020: пересекли отметку в 800 заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 14 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Даже бегать теперь придется в маске.Даже бегать теперь придется в маске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 14 мая 2020 года. В среду губернатор Антон Алиханов ужесточил масочный режим в Калининградской области. Отныне надевать маску необходимо не только заходя в помещение или в общественный транспорт, но и выходя на улицу. Как пояснили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, правительство ввело новые ограничения, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора.

Далеко не все встретили ужесточение масочного режима с радостью. Появились горькие шутки о том, что скоро придется маски надевать на собак вместо намордника, а если пандемия коронавируса не пойдет на спад, и спать будут рекомендовать в медицинских масках. А если серьезно, то для тотального масочного режима пока не хватает самого главного - медицинских масок: в большом ассортименте и по цене себестоимости или немного выше. Сейчас в аптеках простейшая одноразовая маска стоит 40-50 рублей. Это слишком дорого, учитывая, что уровень жизни в последние недели в Калининградской области опустился и весьма серьезно. Было бы разумным перенять опыт зарубежных стран и бесплатно раздавать маски, однако про это пока ничего не слышно.

Тем временем эпидемия коронавируса ни в нашем регионе, ни в России в целом успокаиваться не собирается. Если во вторник в Калининградской области было зафиксировано 19 случаев заражения COVID-19, то сутки спустя - уже 40. Общее число инфицированных превысило отметку в 800 человек, однако из этого числа почти 250 калининградцев уже выздоровели и выписаны из больниц.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 2218 человек, в том числе, 127 человек в условиях обсерватора. На COVID-19 обследовано 30 092 человека, выявлено 812 случаев заболевания. Смертельных случаев - 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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