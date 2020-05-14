«Диспетчер отправляет на ОРВИ, а приезжаем на коронавирус»: что говорят о своей работе врачи «скорой» в Калининграде

НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ

После того, как министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко объявил, что в регионе 350 медиков отказались работать с больными коронавирусом, «Комсомолка» попыталась выяснить, почему сотня врачей и 250 сотрудников среднего медперсонала пошли на этот шаг. Оказалось, что страх перед риском заразиться не сдержало и обещание специальных выплат.

Напомним, 8 апреля Владимир Путин в своем видеообращении заявил, что в ближайшее время регионам выделят 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Президент распорядился установить с апреля по июнь включительно ежемесячную выплату от 25 до 80 тысяч рублей медперсоналу, работающему на передовой борьбы с эпидемией.

Врачи больниц, принимающих ковидных больных должны получить 80 тысяч рублей; средний медперсонал (фельдшеры, медсестры) и врачи скорой помощи – 50 тысяч; 25 тысяч - младший медперсонал, а также фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин «скорой».

Однако 7 мая выяснилось, что далеко не все из названного списка получат заслуженные надбавки. Кроме того, зачастую медики не имеют и всех необходимых средств индивидуальной защиты. О подробностях своей работы «Комсомолке» рассказали фельдшер бригады «неотложки» Калининградской городской станции Скорой помощи Надежда Баландина и водитель Александр Кондратюк.

ИНФЕКЦИОННОЙ БРИГАДЫ НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ

Сначала упомянули о медиках, отказавшихся работать с инфицированными коронавирусом.

- Из наших практически все работают, - уверяет Баландина. – Только одна женщина отказалась по возрасту и состоянию здоровья. А у другой маленький ребенок, и она побоялась заразить его. По-моему, все.. Но, как я узнавала, в поликлиниках много таких отказников, в областной клинической, в БСМП… Они написали официальное заявление, обосновав отказ тем, что боятся заразиться сами и принести инфекцию в свою семью. Сейчас на оклад ушли и сидят дома. Если это фельдшер с высшей категорией, то получает где-то 16 400 рублей.

- Вы сами не отказывались ездить на ковидные вызовы? - спрашиваю у медиков.

- Нам диспетчеры в бланках пишут обычно две фразы: «не контактировал», «не выезжал». А когда мы прибываем на место, все оказывается совсем по-другому, - говорит Баландина. – У нас ведь заражения уже давным-давно внутри региона распространяются.

- Вот возьмем конкретные вызовы, - достает планшет Александр Кондратюк. – Диагноз – «острая инфекция верхних дыхательных путей». ОРВИ, другими словами. Вот пункт «на что жалуется пациент»: на повышенную температуру тела, озноб, першение в горле, кашель, недомогание, заложенность носа, болеет в течение суток. А бывает, что и трое, и четверо суток. У нас даже был болевший 10 суток. Он кашлял и задыхался.

- Три дня назад я приехала к пожилой женщине, а у нее оказалась пневмония, - говорит фельдшер. - До этого она контактировала с сыном, у которого была температура 40. Он, по-моему, лифтером работает в БСМП. Сын, конечно, не обследовался и никуда не обращался, лечился самостоятельно. Естественно, мне никто не сказал надевать костюм, на выезд я приехала в маске и перчатках. Вот и вся защита на данный момент.

- У тех, кто работает на «скорой», брали мазок хотя бы раз?

- Я об этом не слышала.

- Мазки берут, - замечает водитель. – Но берут по спискам, где, как я понимаю, только те, кто ездит к контактировавшим с коронавирусными больными.

- У нас есть специально для таких вызовов 17-я бригада, - сообщает Баландина. - Она считается инфекционной. Но ее на всех просто не хватает.

ЕСТЬ НОРМА НА МАСКИ, НЕТ НОРМЫ НА ВЫЕЗДЫ

Как следствие – среди персонала «неотложки» уже имеются пострадавшие. Двух сотрудниц пока отправили в самоизоляцию, но, по слухам, уже зафиксированы и подтвержденные случаи инфицирования. Все эти медики ездили на «ковидные» вызовы. Были те, кто поехал на обычный вызов, и подхватил коронавирус.

- В больнице на Октябрьской моя знакомая работает, - рассказывает фельдшер. - Костюмы тогда еще не всем выдавали, а она, кажется, вдобавок с пациентом повздорила, когда везли в больницу. Но она была права в том, что она рисковала без костюма: у человека перед госпитализацией несколько дней держалась высокая температура, он задыхался и кашлял. Она отправилась на этот вызов в обычной маске и в одноразовых перчатках. В результате просидела две недели на самоизоляции, а потом еще и после этого болела. А мы практически все с ней контактировали, но мазки ни у кого из нас не взяли. До сих пор так и работаем. Может, уже и переболели, на ногах перенесли. Кто теперь знает?

- А инфекционная бригада довольна своей экипировкой?

- У них имеется все, что нужно. У общих бригад, конечно, ничего такого нет. На подтвержденные случаи коронавируса они ездят в противочумных костюмах, а если вызов с подозрением на вирус - используют обыкновенные одноразовые. Нам такие начали выдавать только после первого интервью в прессе. В тот же день еще и большее количество масок выдали, и перчатки появились сразу. В общем, мы были удивлены. До этого маски выделяли в малом количестве. Когда просили больше, нам отвечали, что это наша норма на сутки. Но дело в том, что обычные бригады сейчас даже больше контактируют с «ковидными» больными, чем специализированные. Мы просто не знаем, на что едем. А вызовов бывает не меньше 25-30 за сутки.

Сезон заболеваний ОРВИ в нашем регионе заканчивается обычно в феврале-марте. В апреле-мае соответствующих выездов у «неотложки» уже практически нет. Но так было раньше. А сейчас из 25 выездов 5-6 приходятся на ОРВИ. И если инфекционная бригада занята, направляют обычную.

- Неделю назад был у нас выезд на констатацию смерти, - вспоминает еще один случай из собственной практики Надежда Баландина. - Бабушка 83 лет была выписана из областной клинической больницы с температурой и умерла дома. Вот от чего она умерла? Хорошо хоть, мы в тот раз сообразили костюмы надеть.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Как уже было сказано, 7 мая медикам выдали расчетные листы. И оказалось, что обычным бригадам «неотложек» никаких обещанных прибавок к зарплате не полагается. Несмотря на то, что рисковали не меньше, а иногда даже больше коллег-инфекционистов. Но вот что любопытно: «ковидные» надбавки, по словам наших собеседников, получили диспетчеры, которые имеют контакты с инфицированными коронавирусом разве что по телефону.

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