Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: «Дверь в туалет не закрывается, душ сломан»

Екатерина Куландина – медик, работает на Скорой помощи в Калининграде. После контакта с больным коронавирусом она почувствовала себя плохо, ее госпитализировали. В соцсетях девушка рассказывает не только о своем самочувствии, но и о том, в каких условиях приходится лежать в Центральной городской клинической больнице.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ, 14 МАЯ

"Проснулась утром и снова чувствую слабость,это единственное на данныи момент,что меня беспокоит,в остальном все стабильно,нет температуры,дышать легче, - пишет Катя. - Ко мне пришли, чтобы уколоть эуфиллин и дексаметазон, препараты для стабилизирования дыхания, я отказалась".

Девушка, напомним, ждет результата теста на коронавирус, но его пока нет

"Время 13:55, только пришел врач. Сказал, что результата теста еще нет. Жду. Захотела сходить в душ, но мне сказали, что он сломался, не работает слив. Что делать? Человеку хочется помыться элементарно…"

Как оказалось, еще хуже в клинической больнице Калининграда дела обстоят с туалетом. Его не то, чтобы нет…

"Дверь в туалет не закрывается, сломана защелка, поэтому на двери висит табличка «Занято/Свободно» Прям нанотехнологии. Настроения нет, морально все это напрягает. Очень хочется домои ", - пишет девушка и выкладывает видео, снятое в туалете. Действительно, висит табличка на веревочке, все примитивно донельзя. Туалетной бумаги нет, об ободке и крышке на унитазе остается только мечтать.

- Туалетной бумаги нет. Люди, которым привести никто не может, должны страдать, - комментирует за кадром Катя.

Душ хоть и есть, но воспользоваться им пациенты не могут.Фото: Instagram.com

В ТАРЕЛКЕ – ВОЛОС

Подписчицы Екатерины, ее друзья и родные, в вместе с ними теперь и весь Калининград интересуется тем, как кормят в больнице нашего города. И тут, как можно догадаться, Кате похвастаться нечем.

"Кормят ужасно. Еда подается холодная, недожаренная (наверное «аль денте»). Вчера в макаронах мне попался волос. Воды питьевои в отделении нет. Хорошо, что у меня есть родственники и друзья, у которых есть возможность привезти, а у пожилых людей, кто остался один или чья семья сеи час закрыта на карантин? Я несколько раз подходила к персоналу и спрашивала «Почему еда холодная? Почему в отделении нет воды? Почему элементарно в туалете нет бумаги?». На все ответ один: «Не знаю».

Еще одна проблема - в палате нет отопления.

"Вчера кто-то спрашивал про отопление. Ничего не отапливалось, только сегодня включили батареи. Как с этим бороться? Наверное, у меня тоже ответ: «Не знаю», но хочется бороться. Считаю, что в каждои палате должен быть кулер с водои (как с горячеи , так и с холоднои ), так как постоянно хочется пить что-то теплое".

И если вчера Екатерина рассказывала о нехватке средств индивидуальной защиты и специальных костюмах на "Скорой помощи", то сегодня она то же самое говорит и про больницу.

"Маски должны меняться каждые 2 часа, но их недостаточно. Сегодня, впервые за два дня, мне предложили маску. А вчера намекнули, что их недостаточно и желательно не брать, так как их количество ограниченно".

Катя признается, что единственное, что ее радует – это вид за окном: зелень и птицы.

"Я стараюсь не унывать. Иногда даже рисую, когда есть силы. А так, все время сплю", - пишет девушка и благодарит всех за поддержку.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: «Ночь провела с больной женщиной - спала в маске»

Калининградка Екатерина Куландина попала в Центральную городскую клиническую больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония» в понедельник 12 мая. Девушка работает фельдшером "Скорой помощи": выезды, бессонные смены. Непросто было всегда, что уж говорить о последних неделях, когда в регионе бушует коронавирус (подробности).