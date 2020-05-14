«Ты попала мне прямо в сердце!» Женщина убила мужа-тирана, чтобы остановить очередное избиение

БЬЕТ – ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ?

К своим 30 годам Мария Кесаян (все фамилии изменены – Ред.) осталась без мужа, но с двумя несовершеннолетними детьми на руках. Каково матери-одиночке и скромной неквалифицированной труженице существовать в Гвардейске – жители любого из наших райцентров знают не понаслышке. Надеясь, что на побережье области будет хоть немного легче, чем в глубинке, женщина в прошлом году устроилась судомойкой в одну из гостиниц Светлогорска – благо, знакомый незадорого сдал свою квартиру. На взморье перебрался и Артур Загосин, с которым Мария к тому моменту вот уже почти два года поддерживала самые близкие, хотя и неофициальные, отношения.

Кстати, бойфрендом Артур оказался так себе. В том смысле, что ссоры между сожителями были обыденным явлением. Особенно не нравилось мужчине национальность бывшего супруга Марии. К тому же «гражданский муж» упорно подозревал, что подруга продолжает общаться с отцом ее детей. Вспышки ревности обычно заканчивались тем, что Загосин в очередной раз избивал Машу. А случалось, что вымещал свою злобу и на ее 15-летнем сыне: в материалах уголовного дела упоминается, как минимум, о трех таких эпизодах, причем дважды мальчишка получал тумаки в присутствии матери. Дочь Марии - Милену - домашний тиран запугал настолько, что девочка буквально трепетала перед ним.

Несколько раз доведенная до отчаяния калининградка писала заявления в полицию и Артура дважды привлекали к уголовной ответственности. Но решительную отставку сожителю почему-то дать так и не решалась. Может, как истинно русская женщина, полагала, что раз бьет - значит, любит?

«УБИРАЙСЯ В СВОЮ АРМЕНИЮ!»

Тем вечером 24 декабря 2019 года Загосин пришел со стройки, где подрабатывал, трезвым. Может, именно поэтому, учуяв исходивший от подруги легкий запах алкоголя, моментально взъярился.

- Опять коктейля налакалась?! – заорал он. – Мне надоело, что ты пьешь!

- Это не коктейль, - только и смогла пролепетать струхнувшая Мария. – Я же целый день дома, ну, выпила пару глотков водки, у меня же выходной все-таки.

Но события уже развивались по накатанной колее. От сильной оплеухи женщина полетела на пол, потом Артур еще некоторое время с наслаждением пинал ее ногами, не особо разбирая, куда приходятся удары.

- Давай, вали к себе в Железнодорожный (Мария прописана в этом поселке – Ред.), - наконец, велел он и отошел, чтобы немного перевести дух.

Мария поплелась было на кухню, но в Загосине вновь что-то взыграло, он догнал сожительницу и продолжил избивать, пустив в ход еще и табуретку. Немного успокоился только тогда, когда разбил несчастной губу и нос. Утирая струившуюся кровь, Мария кое-как добралась до телефона и позвонила в «Скорую». Артур на всякий случай вышел из квартиры.

Медики вскоре перезвонили, чтобы уточнить адрес. Диспетчер «скорой» также сообщила, что поставила в известность полицию о явно криминальном вызове.

- Очень хорошо, что вызвали, – откликнулась Мария. – Спасибо, что побеспокоились!

На беду эти слова достигли слуха Загосина, притаившегося под кухонным окном.

- Ах ты, с…а, значит, вызвала ментов?! – послышался крик с улицы.

После чего раздался топот ног, а потом звон разбитого стекла. Оказалось, Артур обежал дом, голой рукой высадил окно в комнате, где дети, давно привыкшие к подобным разборкам, смотрели телевизор, влез внутрь и теперь несся по коридору к вышедшей из кухни Марии.

- Убирайся в свою Армению! – орал взбешенный мужчина. – А на дорогу сейчас от меня получишь!

ПОСЛЕДНИЙ УДАР

Подбежав вплотную, Загосин одной рукой схватил сожительницу за шею, а другой широко размахнулся, чтобы нанести удар. Но или не заметил, или не учел, что в правой руке женщина сжимала нож, которым только что нарезала продукты к ужину. Мария потом уверяла, что сама толком не помнит, как все произошло. Только поднятая рука Артура вдруг опустилась и он медленно произнес:

- Ты попала мне прямо в сердце…

Усадив обмякшего мужчину у кухонного стола, Мария приложила к груди Загосина полотенце которое быстро пропиталось кровью. Потом смочила руки холодной водой и пошлепала Артура по щекам.

- Я думала, что он шутит, - объясняла она позже следователям. – Он раньше, бывало, притворялся, что теряет сознание. Мог зайти и упасть в коридоре – будто в обморок.

Но через пару мнут стало понятно, что это не шутки. Загосин закрыл глаза и перестал дышать. И тут как раз приехала «скорая», врачам которой оставалось лишь констатировать факт смерти. Так что, и прибывшим следом полицейским тут же нашлось, чем заняться.

- Я понимаю, что пускать в ход нож было не лучшей идеей, - призналась Мария на допросе. – Но в тот момент я хотела только одного – чтобы он перестал, наконец, меня избивать…

ПРЕВЫШЕНИЕ САМООБОРОНЫ

На время предварительного следствия Марию сочли возможным не водворять в следственный изолятор, а оставить на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На допросы она являлась дисциплинированно.

- Поначалу было не очень понятно – было ли это превышение необходимой самообороны или, все-таки, намеренное убийство, - рассказывает следователь Гурьевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калининградской области Дмитрий Лебедев. – Это вообще главный вопрос в подобных случаях. Когда я разговаривал с подследственной на следующее утро после случившегося, она уверяла, что вообще плохо осознавала происходящее.

В пользу Марии сыграли многочисленные травмы на ее теле и лице, не все из которых оказались свежими. То есть, было понятно, что женщину и раньше неоднократно избивали. Несколько смущало только то, что нож и впрямь вошел точно в сердце, как по маслу, пройдя между ребер Артема. Но это, все-таки, была роковая случайность, а не профессионально поставленный удар.

- Не было бы в этот момент у Кесаян ножа в руке, наверняка сожитель, как обычно, избил бы ее, и все на этом закончилось, - предполагает лейтенант юстиции. – Можно считать, гражданину не повезло. По ходу допросов женщина последовательно давала одни и те же показания, разве что, периодически вспоминая некоторые подробности. Противоречий в ее словах не наблюдалось, так что, если и были какие-то сомнения в ее искренности, то потом они развеялись.

Как результат – Кесаян инкриминировали статью 108 Уголовного кодекса в ее части 1 – «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны. И теперь, по словам юристов, подсудимая вполне может рассчитывать на условный срок лишения свободы.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

Выдержка из Уголовного кодекса Российской Федерации:

Статья 108, часть 1. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, наказывается исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«КП-Калининград» благодарит Следственное управление СКР по Калининградской области за помощь в подготовке данного материала.