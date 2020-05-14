Тихий саботаж: как прошел в Калининграде первый день строгого масочного режима

Вечером 13 мая пресс-служба правительства Калининградской области опубликовала сообщение об ужесточении масочного режима, введенного 12 числа. Согласно новым правилам, с 14 мая маску необходимо носить не только в общественном транспорте, в магазине или в любом закрытом помещении (кроме дома), но и на улице.

Еще в среду калининградцы, принципиально не надевающие маски, почувствовали, что их походы в магазин чрезвычайно усложнились. В супермаркете «Спар», например, а также в ряде торговых центров охрана просто не пускает внутрь без маски. В «Виктории» моя жена стала свидетельницей склоки, когда пенсионерке отказались пробивать товар, так как у нее не было маски. Бабушка долго ругалась, но в итоге раскошелилась (средства защиты продаются на кассе).

У фермеров дисциплина чуть повыше.Фото: Иван МАРКОВ

Похожая ситуация и в общественном транспорте. В среду сотрудница музея изобразительных искусств Дарья Катаева написала в Фейсбуке, что ее «порадовал водитель автобуса».

- Сказал, пока все маски не наденут, он не поедет, - пояснила она.

Итак, 14 мая все должно было стать еще жестче, поэтому я направился в центр города, чтобы своими глазами увидеть, как безмасочным калининградцам будут выписывать штрафы «до 30 тысяч рублей».

Первое, что бросилось в глаза – лица пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов были спрятаны под слоями марли, бязи и прочих тканей. Раньше санитарная дисциплина в транспорте хромала, а теперь, похоже, все наладилось (либо все водители отказываются трогаться с места, пока в салоне нарушитель режима). На остановках тоже полный порядок. Даже тот, кто ждет без маски, надевает ее в момент приближения транспорта.

Часть предпринимателей видит в карантине новый вид заработка.Фото: Иван МАРКОВ

Однако нельзя сказать, что режим соблюдается поголовно. Пока я ехал с окраины города к площади Победы, по тротуарам шли как согласившиеся скрыть свои лица, так и те, кто посчитал угрозу распространения вируса пустой.

- Вы принципиально не носите защиту? – цепляюсь к одному из прохожих, идущему под руку с женой.

- Если мне кто-то сможет доходчиво объяснить, что ношение маски помогает остановить коронавирус, я ее надену, - говорит калининградец, представившийся Николаем Семеновым. – Она у меня в кармане лежит, но достаю я ее только перед магазином. 24 часа в сутки я дышать своими же микробами не собираюсь. Я здоров, а после постоянного ношения маски точно заболею.

Жена Николая согласно кивает, а из-за угла внезапно появляется полицейский. Он тоже без маски и спешит по своим делам, никого не штрафуя.

У входов в ТЦ появились новенькие дозаторы с антисептиком.Фото: Иван МАРКОВ

За пару часов прогулки по городу этот страж порядка был одним из немногих, попавшихся на пути. Были еще два патруля ДПС на автомобилях (перед входом на Центральный рынок и перед памятником борющимся зубрам). Сотрудники были в масках, но за соблюдением режима они не следили.

- У нас другая задача, - коротко говорит один из гаишников. – Мы документы проверяем у автомобилистов и у перевозчиков. Масками другие занимаются.

Кто именно ими занимается, понять так и не удалось, зато перед подъездом четырехэтажки в районе перекрестка проспекта Мира и улицы Каменной патруль росгвардейцев заламывал руки нетрезвому гражданину.

- Ребят, это из-за того, что он без маски? - спрашиваю у одного из парней в камуфляже.

- Да нет, он женщину избивал, - пыхтя, ответил он.

В торговых центрах есть магазины, в которые пускают только по одному человеку.Фото: Иван МАРКОВ

Через пять минут, после того, как стражи порядка связались с кем-то по рации, конфликт был исчерпан. Подвыпившая пара (мужчина и женщина были без масок) направилась по своим делам, а росгвардейцы – по своим.

Решаю проверить, что творится в магазинах и на Центральном рынке. У продавцов крайняя степень безмятежности. Примерно 10-15 процентов из них в масках. У остальных марлевая тряпочка в лучшем случае болтается в районе подбородка.

- Вас не штрафуют за это? – показываю я на свою маску продавцу.

- Штрафуют, конечно, - он моментально прячет лицо под явно несвежим средством защиты.

- Сколько раз уже оштрафовали?

- Да нисколько пока, - улыбается он глазами. – Мы же все люди, договариваться умеем.

В это время замечаю, как за соседним прилавком веселые продавцы фруктов забавляются, брызгая друг в друга антисептиком.

В магазинах бытовой техники предлагают измерять дистанцию холодильниками.Фото: Иван МАРКОВ

В торговых центрах похожая картина. У входа в «Акрополь» строгий охранник (меня он тоже попросил маску надеть), строгие объявления о жестоком режиме на витринах, а в магазинах – полный федерализм. Например, на стекле висит предупреждение: «Внутри одновременно может находиться не больше двух человек», но у прилавка уже стоят двое, а еще двое перебирают товары на полках. Правда, в соседнем магазинчике правила построже, там пускают также не больше двух, и перед дверью очередь.

Заметно также, что в городе стало больше специфического мусора: маски, одноразовые перчатки и салфетки валяются на тротуарах, висят на заборах, их носит вместе с пылью ветер.

Когда еду уже в сторону дома, обращаю внимание на сильно подвыпившего и почерневшего от майского загара попрошайку. Он сидит у перехода с двумя греющими его собаками. Сам в захватанной руками маске. Собаки – нет.