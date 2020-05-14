Совет один: привыкайте жить с коронавирусом

Прежде всего, наверное, нужно поздравить калининградцев с долгожданным выходом, пусть пока и частичным, из самоизоляции. Впрочем, многие в нее вообще толком и не входили, чего уж там.

Хотя момент для снятия ограничений сейчас, вроде бы, не самый подходящий – количество инфицированных коронавирусом пока продолжает расти как по России в целом, так и в ее балтийском эксклаве – такое решение представляется неизбежным. И вовсе не потому, что у многих… даже у очень многих «держаться нету больше сил». И даже не по причине колоссальных экономических издержек. Дело в том, что никто во властных кругах изначально не рассчитывал, что пандемию удастся одолеть, исключительно разогнав сограждан по квартирам. А главная цель, которую, собственно, и преследовало объявление режима самоизоляции, в основном достигнута.

Удалось предотвратить мгновенный всплеска эпидемии, тем самым не дав больницам захлебнуться под лавиной «тяжелых» пациентов. И выгадать хотя бы минимально необходимое время, чтобы подготовить довольно значительный резерв коечных мест, создать запасы медицинских масок и прочих средств защиты, обеспечить лечебные учреждения достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких. Словом, более или менее подготовиться ко второй волне заболеваний COVID-19.

То, что эта самая вторая волна последует, специалисты не сомневаются. Во всяком случае, в Японии, Южной Корее, Германии так и произошло после снятия соответствующих ограничений. И нет абсолютно никаких оснований полагать, что нас с вами эта тенденция каким-то чудесным образом минует. Стоит признаться, это тот самый прогноз, в котором очень хотелось бы ошибиться, хотя надежды на это, считай, никакой.

Да и вообще по поводу того, что вскоре мы забудем коронавирус, как страшный сон, иллюзий испытывать не стоит. В этом отношении главный государственный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура права: сейчас лучше учиться жить при COVID-19, иного выхода пока нет. «Пока» - это, как минимум, вплоть до появления вакцины, что произойдет, по самым оптимистичным расчетам, в конце этого года. А в реальности, видимо, ситуация вынужденного сосуществования продлиться гораздо, гораздо дольше.

Так что, не спешите возвращаться к дружеским рукопожатиям, по возможности соблюдайте социально безопасную дистанцию и носите, черт возьми, медицинские маски не только в общественном транспорте и магазинах! Помните, что с наступлением лета тех, кто манкирует данной мерой предосторожности, выявить будет очень просто – по менее загорелой нижней части лица.

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