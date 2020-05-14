Женщины-крупье подпольного казино пожертвовали крупные суммы благотворительным фондам

Региональное Следственное управление СКР завершило расследование «незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенного группой лиц по предварительному сговору». По уголовному делу, грозящему виновным лишением свободы на срок до 4 лет, проходят три жительницы города Балтийск - 23-х, 32-х, и 31-го года от роду.

Все эти дамочки с октября по декабрь прошлого года подвизались в качестве крупье или, выражаясь языком протокола, операторов игровых автоматов с материальным выигрышем, определяемым случайным образом. Подпольное казино функционировало на улице Егорова в условиях строгой конспирации. Попасть туда можно было, лишь благодаря личному знакомству или по рекомендации завсегдатаев. Наличные деньги тут же обменивались по эквиваленту на виртуальные кредиты, Выигрыши выдавались на месте, выручку подручные сдавали организатору по окончании смены.

Однако 19 декабря процветающий бизнес был зарублен на корню в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УМВД России по Калининградской области. «Однорукие бандиты» отправились на склад, став вещдоками, а их обслуга сменила статус на подозреваемых и затем – обвиняемых.

- В ходе предварительного следствия был проделан значительный объем работы: допрошены свидетели, проведены осмотры игрового оборудования следственные эксперименты, получены заключения компьютерно-технических судебных экспертиз и экспертиз видеозаписи, - рассказала официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - Все трое гражданок в полном объеме признали свою вину в совершенном преступлении, активно способствовали установлению истины по делу.

Раскаяние оказалось настолько сильным, что женщины добровольно оказали материальную помощь двум региональным благотворительным фондам. А также обратились с ходатайствами о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С учетом того, что это был их дебют на уголовном поприще, и причиненный вред они загладили, следователь счел возможным пойти просительницам навстречу. И вынес соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела теперь направлено в суд для принятия решения по существу.

Что до мужчины - фактического владельца игорного притона, то в отношении него расследование еще продолжается.