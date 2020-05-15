2020-05-15T02:47:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 15 мая 2020: тринадцатая смерть

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 15 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Общее число заболевших выросло до 848.Общее число заболевших выросло до 848.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 15 мая 2020 года. В четверг от коронавирусной инфекции в Калининградской области скончался 82-летний мужчина, и число летальных исходов, таким образом, достигло 13. Новых случаев COVID-19 было зарегистрировано 36, что на четыре случая меньше, чем в среду. Общее число заболевших выросло до 848. И если по количеству инфицированных наш регион занимает лишь 53-е место по России, то по количеству смертей мы находимся в первой двадцадке, и нехитрый арифметический подсчет определяет уровень смертности от коронавируса в Калининградской области примерно в 1,5%.

Что касается последних случаев, то на этот раз высока доля людей, попавших на больничную койку с пневмонией. По данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, у 21-ти заболевшего заболевание протекает в виде пневмонии, у троих в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей, у 12-ти коронавирус проходит бессимптомно.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения, - отметили в оперштабе.

Добавим, что всего нарастающим итогом на COVID-19 обследованы 30 963 человека, 277 человек выздоровели (30 за последние сутки), остаются под медицинским наблюдением 2321 человек, в том числе 134 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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