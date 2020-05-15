Будет работать и после эпидемии: как оборудован новый многофунциональный медцентр Минобороны в Калининграде

Строительство многофункционального медицинского центра Минобороны в Калининграде должны были завершить и завершили точно в срок 15 мая. Начало было положено 20 марта.

- На базе ФГБУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ» завершено строительство многофункционального медицинского центра на 100 коек. В нем учтены все требования по оказанию специализированной помощи больным с различной инфекционной патологией, включая новую коронавирусную инфекцию, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Балтийского флота.

Новый медицинский центр построили в рекордные сроки - за 56 суток.Фото: пресс-служба Балтфлота

Новый инфекционный центр Минобороны России позволит обеспечить необходимой медицинской помощью до 200 пациентов в месяц как из числа военнослужащих, так и, в случае необходимости, – гражданского населения. При необходимости коечная емкость центра может быть увеличена на 30 процентов.

- Центр оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации и другим современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне, - объяснили в пресс-службе. - Всего было поставлено более 1 тысячи 500 единиц специального медицинского оборудования. В составе центра предусмотрено 10 реанимационных мест. Здесь создан необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Штат центра, включающий 130 должностей, в том числе 27 врачей, укомплектован на 100 процентов. Все врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии.

Новый медицинский центр построили в рекордные сроки - за 56 суток.Фото: пресс-служба Балтфлота

По словам военных, после окончания пандемии в медцентре возможно оказание помощи пациентам с терапевтической и инфекционной патологией с использованием имеющегося лечебно-диагностического оборудования.

Медицинский центр был возведен специалистами военного ведомства за 56 суток. Он строился с середины марта, работы на объекте велись круглосуточно и без выходных. В три смены на объекте были задействованы более 500 строителей и свыше 100 единиц различной строительной техники. Надо отметить, что к возведению объекта привлекали местных субподрядчиков. Строительные материалы, стеновые панели, пластиковые окна, двери и оборудование - рентген-установки, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ - доставлялись морем кораблями Балтийского флота и бортами военной авиации из Ленинградской области. Самолеты Ил-76 с аэродрома в городе Пушкин транспортировали более двухсот тонн грузов, необходимых для возведения центра. Морским транспортом в Калининградскую область завезли автокраны, экскаваторы, самосвалы и грузовики с заготовками для металлических конструкций. Других вариантов доставки не было, наш регион закрыт, наземным транспортом через границы везти долго.

Новый медицинский центр построили в рекордные сроки - за 56 суток.Фото: пресс-служба Балтфлота

Новый многофункциональный центр занимает площадь 6467 квадратных метров. Проект типовой. Это одноэтажное здание из металлического каркаса с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей, плоской кровлей для оказания специализированной лечебно-диагностической помощи людям с инфекционными заболеваниями. Вокруг нового корпуса сделан круговой проезд с местами для высадки пациентов.

Новый медицинский центр построили в рекордные сроки - за 56 суток.Фото: пресс-служба Балтфлота

Напомним, на строительство 16-ти военных МФМЦ от Калининграда до Дальнего Востока Министерство обороны России получило 8,8 миллиарда рублей. Теперь наша военная медицина готова в полном масштабе противодействовать коронавирусной инфекции.