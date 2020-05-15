Калининград на пороге транспортного коллапса, но спасти может велосипед

15 мая в России проходит весенняя акция «На работу на велосипеде». Несмотря на то, что на фоне новостей о коронавирусе, информацию о мероприятиях велосипедистов найти сложно, велотранспортом калининградцы стали пользоваться активнее, чем раньше. Причин несколько:

- это дешево (можно сказать, бесплатно);

- это быстро (особенно в условиях вновь появляющихся автомобильных пробок);

- это позволяет добавить физической активности засидевшимся дома горожанам;

- и главное – это довольно безопасно с точки зрения распространения эпидемии.

Страх перед использованием общественного транспорта, включая такси, с марта по май постепенно рос. Это заметно не только по тому, сколько людей перемещалось автобусами, трамваями и троллейбусами (переполненного транспорта я не видел, наверное, с начала марта), но и по тому, как многие пассажиры стояли на остановках в масках и одноразовых перчатках еще до введения масочного режима. Впрочем, пользователи частного автотранспорта в вопросе ношения масок и перчаток от них мало отличались – за руль они садились в полной антивирусной экипировке, даже несмотря на отсутствие пассажиров.

Исследованием транспортных проблем в последние месяцы плотно занимались в Италии, первой в Европе принявшей удар эпидемии. Как сообщает портал «ВелоЭкономика», итальянские транспортники изучили возможные экономические последствия разных сценариев развития мобильности после карантина.

- Так как во всем мире наблюдается существенный спад доверия к общественному транспорту (страх заразиться), были рассмотрены два сценария, - сообщает издание. - В первом города никак не меняют транспортную систему, что приводит к увеличению количества поездок на личных автомобилях за счет тех, кто прежде передвигался на общественном транспорте. Во втором — внедряют ряд мер, направленных на стимулирование активной мобильности (ходьба и велосипед в качестве альтернативы общественному транспорту).

Исследователи пришли к выводу, что при реализации первого сценария, в котором «можно оставить все, как есть», потери экономики составят более 14 миллиардов евро в год из-за внешних факторов, таких как увеличение временных потерь в пробках, ухудшение экологии и т.д. Зато сценарий поощрения активной мобильности «позволит генерировать общественную выгоду от 9 до 20 миллиардов евро в год, в основном за счет укрепления здоровья и улучшения качества жизни».

Сложно сказать, какие материальные выгоды получит от расширения велосипедной инфраструктуры Калининград, но одно уже точно ясно: в случае пересадки пассажиров общественного транспорта на личные автомобили, пробки, от которых город задыхается в час пик, станут еще более плотными. Соответственно, очередной удар получит экология и здоровье горожан. А в условиях ковидного коллапса в медицине обратиться в больницу свежеиспеченным пациентам будет очень проблематично.