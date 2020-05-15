2020-05-15T22:20:48+03:00
Общество

Будем мерзнуть до августа: синоптики пугают калининградцев прогнозами

Похолодание может затянуться дольше, чем кажется, да и на лето погода тоже готовит сюрпризы
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Жары в ближайшие недели ждать не стоит, зато дождей будет в достатке.Жары в ближайшие недели ждать не стоит, зато дождей будет в достатке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Позади уже половина мая, а по-настоящему теплые дни в Калининграде можно было пересчитать по пальцам одной руки. Зато был снег, заморозки и много дождей – успело выпасть 80% месячной нормы осадков. По средней температуре нынешний май соперничает лишь с маем 1999 года, то есть так холодно не было уже 20 лет. Абсолютный антирекорд, для справки, держится с 1894 года.

Виновником похолодания конкретно на этой неделе стал глубокий атлантический циклон. Сначала он подарил нам прекрасное воскресенье, 10 мая, когда термометры показали почти +22, но по мере продвижения на восток прихватил с собой потоки холодного воздуха из Арктики. Теперь они разносятся западными ветрами чуть ли не до Урала.

Точного ответа на вопрос, когда же, наконец, у нас потеплеет, у синоптиков нет. Предварительные прогнозы ничего хорошего не обещают. Портал gismeteo.ru ждет +22 градуса в Калининграде только 1 июня, но потом снова рисует +15. Сайт hmn.ru тоже прогнозирует около +20 градусов лишь в первых числах следующего месяца. Самый оптимистичный расклад предлагает ресурс accuweather.com: с 25 мая температура вроде бы должна закрепиться на уровне +18 градусов и потом на денек вырасти до +20.

Гидрометцентр России цифрами не оперирует, предпочитая более расплывчатые формулировки, судя по которым даже июнь нас вряд ли приятно удивит. Так, научный руководитель Гидромета Роман Вильфанд на этой неделе заявил, что «лето будет неоднородным» - волны тепла продолжат чередоваться с периодами похолодания, сопровождающимися дождями и сильными ветрами. Июнь и июль в европейской части России (то есть у нас тоже) не выйдут за пределы климатической нормы и только август будет более жарким, чем в прошлом году.

Осталось подождать каких-то два с половиной месяца…

ИСТОЧНИК KP.RU

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