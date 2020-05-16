2020-05-16T01:38:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 16 мая 2020: выздоровевших впервые больше, чем заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 16 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Общее число заболевших в Калининградской области достигло отметки в 881 человек.Общее число заболевших в Калининградской области достигло отметки в 881 человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 16 мая 2020 года. В пятницу в Калининградской области было зарегистрировано 33 новых случая коронавируса, при этом из больниц было выписано сразу 46 человек. Впервые с начала эпидемии суточное число выздоровевших превысило число заболевших. Можно осторожно предположить, что эпидемия начинает отступать, хотя санитарные врачи таких смелых выводов пока не делают. Нужно подождать.

- Ситуация в нашем регионе становится лучше, сегодня у нас первый день, когда число выписавшихся из больниц превышает число выявленных случаев, - сообщил губернатор Антон Алиханов на совещании под председательством президента России Владимира Путина. - Поправилось более 330 человек. Мы в регионе пошли на первый этап смягчения режима самоизоляции в полном соответствии с рекомендациями главного санитарного врача. Делаем все аккуратно, внедрили масочный режим, это особенно важно, учитывая, что у многих болезнь протекает бессимптомно.

Что касается новых 33-х случаев коронавируса, то, по информации оперативного штаба, у большинства заболевших, 19-ти человек, инфекция протекает бессимптомно, 8 человек попали в больницу с пневмонией, у шестерых наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции.

Общее число заболевших в Калининградской области достигло отметки в 881 человек. Из них 323 человека выздоровели и выписаны на больницы. На больничных койках в данный момент остаются около 550 калининградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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