2020-05-18T00:46:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 18 мая 2020: эпидемия в стадии "затухания"?

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 18 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Общее число заболевших в Калининградской области возросло до 952 человек.Общее число заболевших в Калининградской области возросло до 952 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 18 мая 2020 года. Основываясь на статистике новых случаев коронавирусной инфекции, участники научного проекта COVID-ПРОГНОЗ, который реализуют специалисты Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) и Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), пришли к выводу, что в Калининградской области пандемия коронавируса переходит в "стадию затухания".

- В Калининградской и Тверской областях тренд развития эпидемии переходит в стадию «затухания» (damped trend), - говорят ученые. - В логарифмической шкале видно, что Россия в целом приближается к пику эпидемии и выходит на плато, которое будет достаточно затяжным по времени.

В последние дни в нашем регионе регистрируется около 30 новых случаев COVID-19 в сутки. Так, по данным на воскресенье, в Калининградской области выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них, согласно информации, предоставленной оперативным штабом, у 14 заболевших коронавирусом диагностирована также пневмония, у четырех - ОРВИ. В остальных 18 случаях инфекция протекает бессимптомно.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования, - добавили в оперштабе.

Общее число заболевших в Калининградской области возросло до 952 человек, при этом 361 пациент выздоровел, 15 человек скончались. Под медицинским наблюдением остаются 2155 человек, в том числе 150 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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