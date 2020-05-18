Объясняем на пальцах: кому в Калининграде положены выплаты и льготы во время пандемии коронавируса

Мы продолжаем рассказывать о поддержке разных социальных групп населения Калининградской области. Сегодня мы собрали виды помощи, которые разработаны в период пандемии коронавируса и уже действуют. Обращаем внимание: есть федеральные меры поддержки, а есть – региональные. Кроме этого, ведомства, обеспечивающие реализацию тех или иных мер – также разные: это и правительство Калининградской области, региональное отделение Пенсионного фонда РФ, отделение Фонда социального страхования и другие.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Выплата на детей от 3 до 16 лет

С 1 июня единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей всем семьям с детьми на каждого ребенка с 3-х до наступления 16 лет. Обратиться с заявлением за такой помощью нужно дистанционно через Госуслуги или Пенсионный фонд. Выплаты в Калининградской области будет осуществлять Калининградское отделение Пенсионного Фонда РФ.

Выплата на детей от 3 до 7 лет

Право на ежемесячную выплату, размер которой в Калининградской области в нынешнем году составляет 5 502,5 рубля, имеет один из родителей (законных представителей) ребенка, являющийся гражданином РФ. Главное условие - размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на душу населения (сейчас это 11 590 рублей).

При определении нуждаемости семей в предоставлении этой ежемесячной выплаты дополнительно учитываются:

- количество и виды движимого и недвижимого имущества, наличие которого в собственности членов семьи исключает возможность предоставления мер социальной поддержки;

- причины, не зависящие от членов семьи, по которым семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

ВАЖНО: в случае обращения до 1 января 2021 года ежемесячная выплата устанавливается с 1 января 2020 года, но не ранее дня достижения ребенком возраста трех лет.

Прием документов на предоставление этой федеральной меры социальной поддержки начался 24 апреля.

Выплаты на детей до 3 лет

Выплата положена семьям с детьми до 3 лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату полностью израсходованы.

Выплата положена на каждого ребенка в возрасте до 3 лет и не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Пенсионный фонд принимает заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь 2020 года при наличии у семьи такого права.

Повышение доступности соцподдержки

Новый порядок упрощает доступ к таким мерам поддержки, как ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребёнка, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатные социальные услуги, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

При оценке финансового положения гражданина или семьи, обратившихся за соцподдержкой, не будут учитываться доходы от трудовой деятельности, если на момент обращения человек признан безработным.

Срок получения: до конца 2020 года.

Продление пособий на детей

С 1 апреля по 1 октября 2020 года не нужно подавать заявления и документы для продления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. При достижении ребенком возраста 1 года или 2 лет в указанный период ежемесячные выплаты будут продлены автоматически. Они предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за март-май 2019 года.

Срок получения: с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Увеличение пособия на ребенка

Увеличен в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребенком – с 3375 рублей до 6 750 рубля. Это пособие получают безработные, в то числе и студенты, ставшие родителями.

БЕЗРАБОТНЫМ

Дистанционная постановка на биржу труда

Жители области могут подать заявление для постановки на учет в качестве безработных и оформления пособия по безработице онлайн, не нарушая режим самоизоляции и не предоставляя дополнительных справок. Достаточно заявления и резюме, поданных через портал «Работа в России».

Срок: до 31 декабря 2020 года

Для потерявших работу после 1 марта

Гражданам, уволенным после 1 марта 2020 года и признанным безработными, пособие по безработице вне зависимости от стажа и уровня заработка на прошлом месте работы на апрель – июнь устанавливается в максимальном размере – 12 130 рублей.

ВАЖНО! Если один или оба родителя потеряли работу после 1 марта и признаны безработными, то одному из них пособие выплачивается в повышенном размере – дополнительно по 3000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Подать заявление можно через портал «Работа в России».

Сроки получения: апрель – июнь 2020 года.

Региональная выплата 10 000 рублей

Право на эту меру поддержки имеют граждане, признанные безработными и имеющие стаж трудовой и иной занятости, предусмотренной статьей 2 «Закона о занятости населения в Российской Федерации» с начала 2020 года не менее 30 рабочих дней на день прекращения такой занятости.

Право на получение выплаты также распространяется на безработных, получающих в настоящее время пособие по безработице в минимальном размере (1 500 рублей), при этом относящихся к одной из следующих категорий:

граждане предпенсионного возраста;

одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

инвалиды.

Претендовать на выплату могут граждане, которые зарегистрированы в центре занятости, но при этом состоят в трудовых отношениях с работодателем и не получают зарплату, либо получают ее не в полном размере из-за введения режима неполного рабочего времени или простоя. В таком случае работодатель должен выполнить следующие условия:

- заявить сведения о введении режимов неполного рабочего времени после 01.03.2020 через информационно-аналитическую систему Общероссийскую базу вакансий «Работа в России»;

- направить в адрес Центра занятости официальное письмо со списком сотрудников, в отношении которых введен режим неполного рабочего времени.

Выплату назначают на основании личного заявления гражданина, которое необходимо подать в срок до 1 июля 2020 года в Центр занятости населения через «личный кабинет» портала госуслуг или через «личный кабинет» интерактивного портала rabotakaliningrad.ru с указанием паспортных данных и реквизитов своего счета, открытого в банке.

Платежи начнутся после утверждения решения о предоставлении выплаты: первый – в течение трех рабочих дней после утверждения решения; второй – не позднее 25 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был перечислен первый платеж.

МЕДИКАМ

Медики, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусом, получают специальные выплаты. Стимулирующие выплаты за апрель-июнь будут осуществляться на основании постановлений федерального и областного правительств за счет средств соответствующих бюджетов. На эти цели выделили 201,5 миллиона рублей, из которых 88 миллионов – региональные средства. При этом федеральные выплаты подоходным налогом не облагаются. В общей сложности дополнительную материальную поддержку за этот период получат 1 332 сотрудника медицинских организаций.

Врачам предусмотрена выплата в размере 80 000 рублей в месяц, медсестрам - 50 000 рублей, младшему медперсоналу – 25 000 рублей.

Сроки получения: апрель – июнь 2020 года.

ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА БОЛЬНИЧНЫЙ

Особый порядок

Из-за пандемии коронавируса установлен особый порядок исчисления больничных. Их размер не может быть ниже минимального размера оплаты труда в расчете за полный календарный месяц.

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей в месяц, если при обычном расчете его размер меньше МРОТ.

Срок получения: 1 апреля - 31 декабря 2020 года

Для тех, кто вернулся из-за границы

Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно - как на себя, так и на совместно проживающих граждан. Больничный оплачивается двумя частями: за первые семь дней – в течение одного рабочего дня с даты получения от работодателя сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия, но не позднее окончания пятого рабочего дня больничного; за оставшееся время – в течение одного рабочего дня с даты закрытия больничного.

Срок получения: 20 марта – 1 июля 2020 года.

СОЦРАБОТНИКАМ

Вводится специальная федеральная доплату на три месяца - с 15 апреля по 15 июля для работников соцучреждений. Для врачей, работающих в соцучреждениях, оплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом - 60 тысяч рублей для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала - 25 тысяч рублей, если работают с заболевшими людьми - 35 тысяч рублей. Для младшего персонала - 15 и 20 тысяч рублей. Для техперсонала - 10 и 15 тысяч рублей.

Не бросило на произвол судьбы правительство и представителей бизнеса.Фото: Алексей БУЛАТОВ

БИЗНЕСУ

1. Субсидии на работников

Правительство РФ в мае и июне выплатит малым и средним предпринимателям безвозмездную финансовую помощь из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника. Эти деньги можно будет потратить на любые расходы СМП, включая зарплаты.

Для получения субсидии за апрель 2020 года срок подачи заявления – с 1 мая до 1 июня; за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля.

Есть несколько условий. Организация или ИП должна являться субъектом малого и среднего предпринимательства и осуществлять деятельность в отрасли, поименованной в постановлении правительства от 3 апреля 2020 года №434 (с изменениями и дополнениями). На момент подачи заявки организация или ИП не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства. По состоянию на 1 января 2020 года не должно было быть недоимки по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей; количество работников в месяц, за который выплачивается субсидия, должно быть сохранено в количестве не менее 90 процентов по отношению к марту месяцу.

Заявление необходимо подать в налоговый орган в любой удобной форме: через электронные каналы связи; через личный кабинет налогоплательщика; почтовым отправлением.

2. Беспроцентные кредиты на зарплату

Кредитование МСП на выплату зарплат сотрудникам будут осуществлять банки при поддержке Центрального Банка. Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%). Кредит будет предоставляться по ставке 0% первые 6 месяцев и 4% – в последующие полгода. Максимальная величина заемных средств будет рассчитываться по формуле: количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 месяцев.

Важные условия: организация или ИП не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или процедуре банкротства, включение в реестр МСП - по состоянию на 1 марта 2020 года, принадлежность по основному виду деятельности к одной из отраслей, признанной пострадавшей от пандемии коронавируса, ведение деятельности более 1 года, хотя бы единократная уплата налогов, сохранение численности персонала на весь период кредитования или сокращение не более чем на 10% в месяц. Участнику программы необходимо обратиться в банк по телефону или онлайн.

3. До 50 000 рублей - на открытие собственного дела

Начиная с 16 апреля граждане, ищущие работу, могут получить 50 тысяч рублей на открытие собственного дела. Финансовая помощь предназначена для организации осуществления финансово-хозяйственной деятельности, регистрации и постановки на учет в качестве налогоплательщиков. Получить ее могут только граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих работу.

Новая мера поддержки рассчитана на тех жителей региона, которые долго официально не работали, не являются учредителями или руководителями коммерческих либо некоммерческих организаций, а также не получают пенсию.

Для получения финансовой помощи до 1 июля 2020 года можно обратиться в Центр занятости населения через «личный кабинет» интерактивного портала Центра с заявлением. Решение о предоставлении помощи на открытие собственного дела принимает комиссия в течение двух рабочих дней с момента поступления документов. В общей сложности процесс займет от 4 до 9 дней.

4. Субсидирование юридических лиц и ИП

Речь идет о юрлицах и ИП со среднесписочной численностью работников до 15 человек. Субсидии предоставляются из областного бюджета на осуществление мероприятий, связанных с предпринимательской деятельностью, частичное финансовое обеспечение расходов на выплату заработной платы и начислений на нее и оплату аренды помещений.

Прием документов по предварительной записи проводит Информационно-расчетный центр. С деталями (а их довольно много!) получения субсидии можно познакомиться в разделе «Меры правительства РФ и правительства Калининградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики» на сайте регионального правительства www.gov39.ru.

5. Беспроцентные кредиты

С 1 июня запускается кредитная программа поддержки занятости для пострадавших от пандемии отраслей. Воспользоваться ей смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудникам в месяц, исходя из 6 месяцев. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года.

Кредит в рамках новой программы и проценты по нему будут списаны, если предприятие сохранит не менее 90% рабочей силы. Если занятость будет сохранена на уровне не менее 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредиты и процентов по нему. Кредит можно будет использовать достаточно гибко: как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и, например, на рефинансирование на погашение ранее взятого беспроцентного так называемого зарплатного кредита.

Ставка по новым кредитам для поддержки занятости будет составлять 2%.

6. Льготный займ под 0,1%

Льготный займ в рублях предназначен для финансирования текущих расходов (выплату заработной платы (не менее 50% от запрашиваемой суммы займа), оплаты аренды, текущих платежей по кредитам и лизингу (с просрочкой не более 30 дней), выплаты налогов, приобретения сырья, материалов и прочее).

Ограничений по отраслям, в которых заявитель должен осуществлять свою деятельность, нет.

Сумма займа: не более 4,5 среднемесячного фонда оплаты труда, подтвержденного документально, но не более 10 миллионов рублей.

Срок займа: до 12 месяцев с процентной ставкой 0,1% годовых.

7. Отсрочка по аренде

Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на государственное, муниципальное и частное имущество (за исключением жилых помещений).

Владельцам коммерческой недвижимости рекомендовано предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний. Для этого арендодатель и арендатор должны заключить дополнительное соглашение.

Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы или другие меры за несоблюдение порядка и сроков оплаты. Также арендодателям рекомендовано снизить размер платы по соглашению с арендатором. Если в договор включены коммунальные платежи, то они выплачиваются, за исключением случаев, когда в условиях режима повышенной готовности арендодатель освобождается от оплаты таких услуг.

Задолженность по аренде уплачивается в течение 2021–2022 годов, ежемесячно в равном объеме. В случае отказа арендодателя исполнить указанные требования арендатор вправе обратиться в суд.

8. Послабление по налогам

Предлагается списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. То же касается и социально ориентированных НКО.

ВНИМАНИЕ!

Еще больше информации о мерах поддержки – в разделе «Меры правительства РФ и правительства Калининградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики» на сайте регионального правительства www.gov39.ru.