Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: Перевели на пятый этаж, а он, как будто для небожителей

Мы продолжаем рассказывать о молодой калининградке Екатерине Куландиной, фельдшере «Скорой помощи», которая попала в Центральную городскую больницу с подозрением на COVID-19.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. «СКОЛЬКО ТЕБЕ ЗАПЛАТИЛИ?»

«Полдня сплю, кроме слабости ничего не беспокоит, - пишет Екатерина Куландина. - Тест мой на сегодняшний день так и неизвестен, уже пятый день жду». Она читает многочисленные слова поддержки, которые получает через соцсети. В том числе и благодаря публикациям в «Комсомолке», девушке активно пишут.

«Делайте страховки, ребят. Потому что на кого-то надеяться нет смысла, - пишет Катя и напоминает, что из симптомов у нее были: неприятные давящие ощущения в груди, кашель, незначительное повышение температуры. Компьютерная томография показала поражение легких средней степени тяжести. Последовала госпитализация.

«Некоторые задают вопросы: «Сколько тебе заплатили за то, чтобы ты сказала, что это коронавирус?». Миллион, ребят. Выпишусь, куплю себе машину. Вы серьезно? Я ведь хочу вам помочь и предостеречь. Это на самом деле правда».

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

«Сегодня я проснулась в палате от приятной новости. Мои тест отрицательный», - пишет Катя. - Тут звонок. Моей соседке звонят из Роспотребнадзора и говорят, что у нее положительный тест».

После этого руководство больницы приняло решение переселить девушку в другую палату. Екатерина рассказала, что полдня просидела в коридоре с вещами. А потом ей предложили хороший вариант: «Меня переселили в отдельную палату, на 5-й этаж. Нервы немного успокоились».

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. НАВЕРХУ ВСЕ ПО-ДРУГОМУ

Катя проснулась в отдельной палате.

«На 5-м этаже в каждой палате лежит один человек. Неважно, подтвержденный ты или нет. Если человека с COVID+ переселяют в другую палату или на другой этаж, то в палате производится сан обработка, приходит специализированный человек, обрабатывает все хлористым раствором, после чего ждут полчаса, а далее протирают все в палате (полы, тумбочки, кровати). Все это говорит о социальной ответственности мед персонала, работающего в этом отделении», – пишет Екатерина.

По ее словам и врачи на пятом этаже отличаются от тех, что ниже: «Один из врачей научил делать дыхательную гимнастику, сказал, что это важно. О чем на 2-м этаже даже и не рассказывали».

Катя поддерживает связь с пациентами со второго этажа. «Вчера звонила соседка по палате и сообщила, что чувствует себя лучше. Я очень рада, если она идет на поправку. А еще бабушки, с которыми я отказалась лежать, тоже поблагодарили». Утром у Екатерины взяли очередной тест – кровь на анализ. Она надеется, что тест окажется отрицательным и ее выпишут.