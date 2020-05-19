Свежие данные о коронавирусе в Калининграде: Мы вышли на плато, но из экономики уже выпало 11 миллиардов рублей

Во вторник 19 мая заместитель председателя правительства Илья Баринов провел брифинг во дворе правительства Калининградской области. Чиновник рассказал, как долго может продлиться масочный режим, когда регион уже выйдет на пик заболеваемости коронавирусом, все ли деньги выплатили медикам, сражающимся с эпидемией и протянет ли бюджет с налоговыми просадками из-за месячного налогового разрыва.

МИНУС 11 МИЛЛИАРДОВ

Начал Баринов, конечно, с финансового вопроса. По его словам, бизнес уже сейчас «потихонечку открывается, и экономика потихоньку будет восстанавливаться»

- Мы пока оцениваем уровень бедствия, - сообщил зампред. - Он достаточно разный. Налоговая инспекция говорит, что выпало 11 миллиардов, наш минфин считает, что 7-8 миллиардов. Будем смотреть и предпринимать действия, чтобы такого разрыва в бюджете у нас не было.

При этом Баринов пообещал, что власти не будут экономить на социалке, правда, другие расходы режутся уже сейчас. Также, по его словам, ожидаются дотации от федерального бюджета, которые «должны возместить выпадающие доходы».

- Экономим мы на всем, - продолжил он. – В первую очередь, на том, на чем можно сэкономить. Это касается всех отраслей экономики.

ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА И ВЫПЛАТЫ ДЛЯ МЕДИКОВ

Переходя к медицинскому вопросу, Илья Баринов сообщил, что Калининградская область получит тесты на антитела, чтобы «оценить коллективный иммунитет». Выборка тестируемых будет случайной, финансировать тестирование обещает федеральный бюджет, а распределять тесты будет Роспотребнадзор.

- Тысяч 50 мы, наверное, получим, - заявил Баринов.

Что касается обещанных выплат калининградским медикам, то, как заявил Баринов, все всё получили в полном объеме.

- Все доплаты по 484-му постановлению в полном объеме выплачены всем медикам, которые работали непосредственно в наших ковидных госпиталях, - сообщил чиновник. - Я напомню, что это у нас БСМП, Центральная городская больница, инфекционная больница. И те бригады "Скорой помощи", которые у нас обозначены как инфекционные по работе с ковидом, все работники этих бригад также получили все выплаты в полном объеме.

- А не инфекционные бригады не получали? – переспросили журналисты.

- Есть другой документ, 415-е постановление правительства Российской Федерации, которое определяет лиц, подверженных риску. Те доплаты меньше, но по этому постановлению у нас люди тоже получают деньги. Если был подтвержденный контакт, то есть доплата. И есть те категории, которые не поименованы ни в первом, ни во втором постановлении. Есть региональные доплаты, они касаются сестер-хозяек, уборщиц, младшего медицинского персонала.

- Им заплатили, так?

- По 484-му постановлению заплатили в полном объеме, а по остальным двум постановлениям есть сроки выплаты, мы в день начисления заработной платы их выплачиваем. Владимир Владимирович (Путин - Ред.) сказал совершенно простую и понятную вещь: все, кто работает в определенных больницах, занимающихся ковидом, даже если у них был один контакт, они получают 80 тысяч. Никакого расчета по часам, по сменам и по минутам нет. Если есть какие-то подтвержденные вещи, покажите их, давайте рассчетки, мы с каждым случаем готовы разбираться, - заключил Баринов.

«МЫ НА ПЛАТО»

Также Баринов считает, что регион сегодня уже вышел на плато заболеваемости по коронавирусу.

- С учетом того, что ежедневный прирост у нас примерно одинаковый, наверное, мы на плато стоим или близко к нему находимся, - заявил Баринов.

- А новых вспышек после майских праздников не ожидаете? – уточнили журналисты.

- Все будет зависеть от поведения населения. У нас введен обязательный масочный режим. Разрешены прогулки на свежем воздухе. Если люди не будут засиживаться на шашлыках большими компаниями под предлогом прогулки, если будут воздерживаться от лишних контактов, то, мы надеемся, что все будет хорошо, - уверил зампред регионального правительства.

Говоря о штрафах за отсутствие маски в общественном транспорте, Илья Баринов сообщил, что пока никого за это не штрафовали.

- Пока прецедентов не было, мы ждем, когда у всех на улицах появятся маски. Чтобы было у людей время их купить, приобрести, они сейчас доступны в аптечных сетях и супермаркетах. Не обязательно носить только медицинские маски, достаточно обычных гигиенических масок, которые снизят риск инфицирования.

- А цены на эти маски упадут, когда у нас производство откроется? – переспросила пресса.

- Это не будет зависеть от Калининградской области, потому что объем выпуска достаточно небольшой. В целом, на сегодняшний день рынок масок насыщен. В России кратно увеличился объем производства СИЗов (средств индивидуальной защиты – Ред.), рынок насытился, и спекулятивная цена, которая была в начале… сейчас уже такой цены нет.

По словам Баринова, медикам на сегодняшний день средств индивидуальной защиты (масок и спецкостюмов) хватает, а вот сколько времени калининградцам еще ходить в масках, зампред ответить затруднился.

ОСЛАБЛЕНИЯ ДО ЛЕТА НЕ БУДЕТ

Калининградцы, как передали журналисты, пожаловались на то, что в качестве условия для отправления детей в детсады им поставили не только занятость родителей, но и бабушек с дедушками.

- Это избыточное требование. Мы указывали только двух законных представителей. Если же родитель один, то – одного законного представителя достаточно. Все остальные: дедушки, бабушки и дальние родственники – это выдумки. Скажите, где это было, и мы посмотрим, индивидуально с этой ситуацией разберемся, - ответил Баринов.

Всего, по словам Баринова, в Калининграде сегодня работает около 300 дежурных групп, в которые ходи около 6000 детей.

- Мы будем что-то еще решать по работе детских садов с учетом спроса населения, - добавил Баринов.

Что касается ослабления карантинного режима в приморских городах, то, как считает Баринов, до начала лета его не будет. Кроме того, до 31 мая режим самоизоляции для прибывающих в регион сохранится.

УРАЗА-БАЙРАМ БЕЗ МАССОВОГО СОБРАНИЯ

Уже в конце встречи журналисты поинтересовались, как субботу, 23 мая, будет проводиться праздник Ураза-байрам, обычно собирающий в Южном парке на молитву сотни, а то и тысячи мусульман.

- Вы же, наверное, вчера слышали беседу Владимира Владимировича с Дагестаном, - начал Баринов. - И он, и духовные лидеры попросили воздержаться от поведения массовых мероприятий. Если вы посмотрите в интернете, то увидите, что руководство мусульман попросило проводить это в удаленном режиме, в кругу семьи, без массовых собраний.

- То есть, в Южном парке не дадут собираться? – переспросили журналисты.

- Это будет квалифицироваться как массовое мероприятие, - ответил Баринов.