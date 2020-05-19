Выплаты медикам за COVID-19 в Калининграде: в «инфекционке» заплатили уже и буфетчицам, а лаборанты ЦГКБ ждут выплат за переработку

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко провел круглый стол с участием главных врачей больниц региона и общественности. Тема встречи - дополнительные выплаты медикам за работу в условиях пандемии из-за коронавируса.

"ВОПРОСЫ ПО ВЫПЛАТАМ ИСЧЕРПАНЫ"

Александр Кравченко разговор начал с напоминания о принятых беспрецедентных мерах поддержки медиков на федеральном и региональном уровнях.

- Мы обеспечиваем медиков не только финансовой поддержкой, - отметил министр. – Мы сегодня стараемся обеспечить горячим питанием всех, кто работает в "красной зоне". Предложили гостиничное размещение тем медработникам, кто минимизирует риски инфицирования семьи, близких.

После этого речь пошла о выплатах.

- Был диссонанс между президентскими поручениями и выплатами, - сказал Александр Кравченко. - Кто-то считал часы и минуты, но к Калининградской области эти претензии не имели никакого отношения. С момента первого контакта с пациентом, инфицированным новой коронавирусной инфекцией, и до конца месяца – все выплаты осуществлены…

Глава ведомства также признался, что лично отвечал на возникающие вопросы в коллективах медицинских организаций:

- Сам 8 мая провел два часа на Городской станции скорой медицинской помощи, чтобы решить все вопросы, которые возникают по выплатам. Вопросы исчерпаны, и серьезных вопросов больше не возникало. Плюс провели корректировку, чтобы медики смогли получить выплаты без учета фактически отработанного времени.

Александр Кравченко отметил, что на материальное стимулирование сотрудников медорганизаций, работающих с коронавирусом, было направлено около 180 миллионов рублей из федерального бюджета и 88 миллионов – из регионального. С учетом корректировок, произведенных в связи с внесенными 15 мая изменениями в 484-е постановление, выплаты в Калининградской области получили в общей сложности 1 360 человек.

- Вопросы продолжают поступать, и по этой причине пригласили сегодня на круглый стол руководителей медицинских учреждений, представителей профсоюзной организации, общественников, - пригласил к диалогу министр.

ДЕТАЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Елена Семенова, замминистра здравоохранения Калининградской области сообщила следующее:

- Постановление правительства РФ № 484 о дополнительных стимулирующих выплатах касается тех работников, кто непосредственно оказывают медицинскую помощь гражданам с выявленной новой коронавирусной инфекцией. Это лечащий персонал стационарных отделений: врачи, медсестры (палатные и постовые), младший медицинский персонал.

Категории медработников: рентген-лаборанты, лаборанты клиническо-лабораторной диагностики, сотрудники приемного покоя (то есть те, кто контактирует с больными с выявленным COVID-19 и работает в стационарах медорганизаций, которые включены, согласно приказу минздрава Калининградской области, в перечень организаций, оказывающих помощь пациентам с выявленным COVID-19) получают дополнительные выплаты по 415-му постановлению правительства РФ.

Важно! 678-м постановлением правительства РФ был исключен критерий «за фактически отработанное время» в постановлении № 484, и это изменение НЕ КАСАЕТСЯ 415-го постановления. В связи с этим сотрудники, претендующие на выплаты по 415-му постановлению, получают дополнительные меры поддержки за фактически отработанное время, а именно - с даты первого контакта с инфицированным пациентом и до конца месяца.

Категории, которые не могут претендовать на выплаты ни по 484-му, ни по 415-му постановлениям, например, носильщики скорой медицинской помощи, а также привлеченные специалисты на заборы биоматериалов по предписаниям Роспотребнадзора, получат дополнительные выплаты из средств регионального бюджета. Также предусмотрены доплаты из регионального бюджета врачам первичного звена, а также нескольким категориям работников стационарных подразделения. Учитывая, что в регионе фиксируются смертельные случаи от новой коронавирусной инфекции, из средств регионального бюджета дополнительные выплаты получат сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы: врачи, лаборанты и санитары.

Александр Кравченко отвечает на вопросы журналистов.Фото: Иван МАРКОВ

ВЫПЛАЧЕНО – ВСЁ!

Ольга Краснова, главный врач Калининградской областной инфекционной больницы, глава региональной Врачебной палаты:

- Инфекционная больница первой приняла удар в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в нашем регионе, начиная с 8 марта. Все коллеги – от приемного покоя, реанимации и до первого отделения - получили все выплаты за март. Дальше пациентов стало больше. За апрель по 415-му, 484-му федеральным постановлениям , а также по региональному, 237-му, все также получили в полном объеме. Вопросы были. Первое. Претендовали на выплаты по всем постановлениям, но мы разъясняли, что за одну и ту же работу невозможно получить средства из нескольких источников. Второе. Был вопрос от медиков приемного покоя, почему не получили выплаты по 484-му постановлению, когда врачу положена выплата в размере 80 тысяч рублей, медсестре – 50 тысяч рублей и так далее. Объяснили это тем, что у врача и медсестры приемного покоя не настолько длителен контакт с пациентами, по сравнению с коллегами, кто работает с инфицированными именно в отделениях. Вопрос был снят. Третье. Сестры-хозяйки, буфетчицы также претендовали на доплаты, и мы это сделали за счет средств учреждения, фонда обязательного медицинского страхования. Заплатили по 25 тысяч рублей. На сегодня осталась одна жалоба медсестры (во время круглого стола сути жалобы Ольга Краснова не сообщила. – Ред.), но и она, считаю, исчерпана. Медработники благодарят правительство Российской Федерации, правительство Калининградской области за предоставленные выплаты. Александр Кравченко:

- Есть хорошая новость. Губернатор Калининградской области принял решении добавить в постановление (речь идет о региональном постановлении № 237. – Ред.) такие категории работников - сестры-хозяйки, буфетчицы, кастелянши, уборщики, которые обеспечивают условия для оказания специализированной помощи пациентам с выявленной коронавирусной инфекцией в стационарах. Все перечисленные сотрудники получат по 18 тысяч рублей в месяц с 1 апреля 2020 года. Коллеги, перед нами стоит задача – пересчитать средства и выплатить перечисленным категориями работников медицинских учреждений положенные средства.

О СТРАХОВАНИИ МЕДИКОВ

Ирина Сергутко, председатель Калининградской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ:

- Мы направили несколько писем в адрес правительства о тех категориях работников, которые не были включены в 415-е постановление, и мы рады, что нас услышали. Считаю, что мы хорошо отработали с региональным минздравом. Да, формулировка «фактически отработанное время» для нас стала непривычной. Мы удовлетворены тем, что наши правовые аргументы стали убедительными, и в итоге принято решение выплачивать дополнительные меры поддержки медикам с учетом критерия – с момента первого контакта с пациентом с выявленным COVID-19 и до конца месяца. Нам сегодня важно отработать тщательно и аккуратно тему страхования медиков. Есть заболевшие коронавирусной инфекцией медики. К сожалению, есть и смертельные случаи. Разъяснений о том, как проводить выплаты, не по всем моментам еще есть. И, повторю, вместе необходимо это отработать. Из вопросов, которые поступают к нам, - не будут ли обижены неспециализированные бригады "Скорой помощи", если у них был контакт с пациентом с COVID-19? Александр Кравченко:

- Есть еще одна хорошая новость. По решению губернатора Калининградской области (на следующей неделе постановление будет реализовано) на уровне региона будет отсутствовать фраза «за фактически отработанное время» с 1 апреля 2020 года. И всем сотрудникам, кто уже получил выплаты, будет сделан перерасчет с учетом этого изменения. И это ликвидирует ряд несправедливых моментов в отношении медработников.

По поводу страхования вреда здоровью медиков, которые поучили коронавирусную инфекцию в результате работы… Держателем выплат является фонд социального страхования, есть определенные требования. Как мы понимаем, если медик работал с лабораторно подтвержденным случаем коронавирусной инфекции и поучил лабораторно подтвержденную коронавирусную инфекцию, то он должен получить эту выплату. У нас в регионе это порядка 200 медработников. У нас два случая, когда медики погибли от коронавирусной инфекции. И если вы поможете (обращение к профсоюзной организации. – Ред.) с точки зрения отработки механизма реализации этих выплат, с порядком выплат, будем признательны.

Что касается вопроса о неспециализированных бригадах скорых. Если у пациента официально подтвержденная коронавирусная инфекция, если этот пациент внесен в федеральный реестр, то все медики, кто контактировал с ним в инкубационном периоде и далее, попадают в группу, а значит должны получить выплату либо по 415-му, либо по региональному 237-му постановлению. Мы сегодня активно предлагаем всем медработникам: если вас не учли по выплатам - обращайтесь, все вопросы рассмотрим.

«НЕ УВОЛЬНЯЙТЕ ЗА ВОПРОСЫ»

Андрей Астахов, председатель исполкома регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» Калининградской области:

- Вчера порядка 20 звонков получили и по электронной почте мы получили вопросы. Не буду сейчас называть учрежедения, сотрудники которых обеспокоены. Всю информацию вы уже получили от нас. Считаю важным, что вы сказали: независимо от отработанных часов медики получат все положенные выплаты. И еще просьба. Люди обеспокоены тем, что за то, что они задают вопросы, их могут оставить без работы. Проконтролируйте, пожалуйста, чтобы людей не лишали работы. Александр Кравченко:

- Каждый сотрудник в системе здравоохранения – ценен. У нас достаточно открытая политика, никаких гонений не будет. Если считаете, что несправедливо с вами обошлись и вам положена стимулирующая выплата, а вы ее не получили, обращайтесь, будем разбираться вплоть до персоналий.

ЛАБОРАНТЫ ЖДУТ…

Зинаида Романченко, заведующая лабораторией Центральной городской клинической больницы Калининграда:

- Лаборатория ежедневно работает с биоматериалом с коронарвиусной инфекцией. И мы не понимаем, что нам будет выплачено – федеральные или региональные средства? И второй вопрос - как оплачивать переработку лаборантам?

Александр Кравченко:

- Ваша работа должна быть простимулирована по 415-му постановлению, прошу в кратчайшие сроки устранить эту несправедливость. А ответственность за оплату переработки сотрудников лаборатории полностью лежит на главном враче, поскольку каждый анализ оплачивается учреждению из средств фонда обязательного медицинского страхования.

Ольга Гончарова, рентген-лаборант Центральной городской клинической больницы Калининграда:

- Рентген-лаборанты - первые, кто вместе с коллегами из приемного покоя, работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Почему нас обделили?

Александр Кравченко:

- Категория ваших сортудников в президентских поручениях не поименована. Вы по 415-му постановлению правительства РФ должны получить выплаты. Кроме этого, дополнительно из регионального бюджета вы также получите поддержку за полный месяц.

"СКОРОЙ" – ЗА РИСК!

Игорь Селиванов, руководитель Общественной палаты Калининградской области:

- Когда был на самоизоляции, вышел на балкон и стал свидетелем такой картины. Бригада скорой помощи вышла из подъезда нашего дома в своей обычной синей спецодежде. По рации приняли вызов, зашли в машину, переоделись в противочумные костюмы и поехали оказывать помощь по другому адресу. Они ведь не знают, ждет их встреча с коронавирусной инфекцией или нет? Всем медикам «Скорой», кто рискует постоянно, должны быть предоставлены стимулирующие выплаты.

Александр Кравченко:

- За два месяца у нас порядка 70 000 вызовов «скорой» осуществлено. Всего пациентов с коронавирусной инфекцией – 1000, то есть 1 пациент с новой инфекцией на 70 вызовов. У нас единичные случаи, когда брали пациента как не коронавирусного, а по результатам – корнавирус есть. И среди медработников «скорых», получивших COVID-19, - единичные случаи. Это говорит, что работники «скорой» у нас хорошо защищены.

Игорь Старостин, главный врач станции "Скорой помощи" Калининграда:

- С коронавирусной инфекцией у нас работают специализированные бригады, их пять. Сейчас нужно привлекать и реанимационную бригаду. Но этот вопрос на обсуждении. Все работают, получают по 415-му постановлению. Стали собирать сотрудников, разъяснять им порядок выплат. Позитив есть, проблем нет, все всё поняли. Если есть вопросы, оперативно решаем. Средства индивидуальной защиты, спецкостюмы есть. Работаем штатно.