К реконструкции улиц Соммера и Рокоссовского в Калининграде приступят в июле

Реконструкции или хотя бы ремонта улиц Соммера и Рокоссовского калининградцы ждут уже почти десять лет. Вернее, ждут намного больше, а вот обещают им с 2014 года. Именно тогда мэрия города впервые опубликовала эскизы благоустройства. Однако бывший мэр Александр Ярошук любил говорить, что привести эти улицы в порядок помешали сами жители, решившие, что горожане обрадуются новым скамейкам и будут устраивать на них вечерние посиделки со всеми причитающимися последствиями. В итоге проект был заброшен, ямы в асфальте тротуаров продолжили углубляться, а знаки «Пешеходная зона» на запаркованной под завязку улице Соммера выглядели жестокой насмешкой.

Потом было еще несколько попыток уговорить всех несогласных. Самая удачная была зафиксирована журналистами в феврале 2018 года, когда в Калининграде высадился десант архитекторов и урбанистов (в том числе из КБ «Стрелка»). Эксперты не показывали, как все будет выглядеть, а собрали самых активных жителей, чтобы выяснить у них, чего они сами хотят, и показать, что могут предложить на этот запрос архитекторы.

Результатом этого заседания стали новые эскизы, продемонстрированные уже в апреле 2018 года. Жителей удалось убедить, что нет ничего страшного в соседстве танка Т-34 и детской площадки, и что скамейки на благоустроенной улице собирают не пьяный сброд, а вполне себе дружелюбные компании. Кроме того, было заметно, что назрел вопрос с парковками, а колдобины успели всех порядком утомить.

Вид на улицу Рокоссовского со стороны Центрального рынка.Фото: мэрия Калининграда

И вот 15 мая этого года проект реконструкции, наконец, появился на сайте госзакупок. В случае, если подрядчик будет оперативно найден (максимальная цена контракта — 69 280 633 рубля), к реконструкции приступят в июле (хотя, ранее планировалось, что работы начнутся уже в мае).

По плану в районе пересечения улиц появится детская и спортивная площадки, также запланированы прогулочные аллеи, велодорожка, устойчивые к вытаптыванию газоны, новые скамейки, урны, фонари и клумбы, а также малые архитектурные формы.

Председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов сообщил «Комсомолке», что в этом году будет реализован только первый этап реконструкции: от улицы Черняховского до памятного знака "Танк". Также Купцов заметил, что прийти к общему знаменателю проектировщикам и жителям удалось лишь этой зимой во время общественных обсуждений.

- От разных групп населения поступали предложения, в том числе противоречащие друг другу, - сообщил вице-мэр. – Одни говорили: «Не надо нам тут скамейки ставить, потому что у нас тут дома многоквартирные». Другие наоборот выступили за то, чтобы скамеек было как можно больше. Замечаний было несколько десятков, и мы их все постарались учесть в том проекте, который сейчас на конкурсе.

27 мая, как сообщил Купцов, мэрия посмотрит, кто заявился на конкурс, а договорные отношения будут заключены только к середине июня. Главный коммунальщик заметил, что произойдет и некоторая корректировка в озеленении улиц.

- Там действительно будет замена кустарниковой растительности. Кусты сейчас достаточно взрослые и распадаются на отдельные части, никакими стрижками мы не сможем их реанимировать. Но требования наши – сажать уже взрослую растительность, чтобы она смотрелась уже кустом, а не один прутик. Мы рассчитываем, что за год-два шапочка уже нарастет, и будет единая кустарниковая линия. В том числе с цветными оттенками. И мы не собираемся сносить никакие зеленые насаждения чисто ради благоустройства.

Также Купцов оговорился, что несколько деревьев «возможно, подпадут под вырубку». В частности, будут спилены деревья, «выросшие на сетях» Водоканала, Калининградгазификации и Калининградтеплосети.

- Ничего страшного здесь нет, мы эти посадки скомпенсируем на этой же территории. Это будет не массово, а единичные случаи. У нас есть моменты, когда корневая система входит в трубопровод и разрушает всю систему.

Велодорожку, по словам Купцова, планируется соединить с уже готовыми веломаршрутами.

- Попробуем закольцевать этот путь с рыночной частью и дальше с Пролетарской улицей и Верхним озером, чтобы сделать готовую часть по велодорожке, - добавил чиновник.

Закончить все работы по первой очереди (со сдачей документов) в мэрии планируют в первой декаде декабря.

- Мы не делаем это парковой зоной, поскольку там большой трафик людей, есть школа, много молодых семей и детей. Зато будет детская площадка с сухим ручьем, а также небольшая тренажерная площадка у ДКБФ. Мы также сохраняем и путь к танку, сохраняя объект культурного наследия, - заключил Купцов.