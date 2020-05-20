Коронавирус в Калининграде, последние новости на 20 мая 2020: пересекли отметку в 1000 заболевших

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 20 мая 2020 года. Во вторник во второй раз с момента начала пандемии в Калининградской области число выздоровевших превысило число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки из больниц было выписано 40 человек, при этом, новых случаев выявлено 32. Всего же в регионе выздоровели 423 человека.

Что касается общей картины пандемии, то по общему количеству выявленных случаев Калининградская область пересекла отметку в 1000 - на данный момент зарегистрировано 1010 случаев. Как сообщили в оперативном штабе, среди последних 32 случаев COVID-19 у 16 человек заболевание протекает в виде пневмонии, у 10-ти в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Кроме того, при обследовании контактных лабораторно подтверждено 6 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции. - По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования, - добавили в оперативном штабе.

На последнем брифинге вице-премьер регионального правительства Илья Баринов отметил, что Калининградская область вышла уже на плато по заболеванию.

- С учетом того, что ежедневный прирост у нас примерно одинаковый, наверное, мы на плато стоим или близко к нему находимся, - заявил Баринов. Он также отметил, что дальнейший ход распространения инфекции зависит от поведения населения. - У нас введен обязательный масочный режим. Разрешены прогулки на свежем воздухе. Если люди не будут засиживаться на шашлыках большими компаниями под предлогом прогулки, если воздерживаться от лишних контактов, то, мы надеемся, что все будет хорошо, - отметил Илья Баринов.