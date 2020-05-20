Главный санитарный врач: Половина носителей коронавируса в Калининградской области об этом даже не подозревают

Итак, в среду, 20 мая в Калининградской области насчитывалось 1042 инфицированных коронавирусом. Это, конечно, меньше, чем могло оказаться при неблагоприятном развитии ситуации с эпидемией, но все еще много, чтобы вздохнуть спокойно. Даже, несмотря на то, что на протяжении последних нескольких дней прирост случаев заболевания COVID-19 выглядит стабильным, главный государственный санитарный врач региона Елена Бабура не спешит говорить о выходе на плато.

- Хотя коэффициент распространения инфекции несколько снизился, ситуация остается достаточно напряженной, - сообщила она. - По-прежнему выявляются тяжелые случаи заболевания COVID-19 и внебольничной пневмонией, уровень заболеваемости которой по-прежнему высокий.

В нашем компактном эксклаве давно уже не осталось «безковидных» районов. Лидерство, как обычно, удерживает Калининград, следом идет Гурьевский район, за ним Балтийск, а вот на четвертом месте оказался Полесск, сменивший Багратионовск, который даже выпал из первой пятерки, пропустив туда Зеленоградский городской округ. По возрастным категориям пациентов также все без особых изменений: дети до 5 лет составляют чуть менее 5 процентов от общего числа, а те, кому за 65, примерно четверть. Причем практически у половины инфицированных не наблюдается клинических симптомов, люди даже не подозревают, что являются носителями опасной инфекции.

Наверняка не знали об этом и полтора десятка рабочих рыбоконсервного завода БАРС, оказавшихся сегодня на 14-дневном карантине. Впрочем, делать им на своем предприятии все равно сейчас нечего – его работа приостановлена. Стремясь минимизировать убытки, владельцы не только рьяно исполняют все предписания регионального Управления Роспотребнадзора, но в инициативном порядке сами предлагают провести еще те или иные противоэпидемические мероприятия. И готовы делать все необходимое даже за свой счет, лишь бы максимально сократить время простаивания бизнеса.

Успокаивает тот факт, что как сообщила Елена Бабура, продавцы местных супермаркетов и кондукторы в общественном транспорте пока демонстрируют удивительную стойкость к COVID-19 - инфицированных среди данных категорий тружеников пока не выявлено.

А вот находящиеся на переднем крае борьбы с инфекцией медики, как известно, не убереглись. Едва сняли режим обсервации в Калининградской областной больнице, как аналогичную меру собрались применить к БСМП, где отмечена вспышка коронавируса – большая часть случаев в отделении гнойной хирургии и урологическом отделении. И теперь Роспотребнадзор достаточно уверенно говорит о том, что принимать пациентов больница в ближайшее время не будет.

Наверняка многие наши земляки сейчас задаются вопросом, ждать ли после смягчения режима самоизоляции вспышки коронавируса. Как это уже произошло, например, в Китае или Южной Корее. Да что далеко ходить – в соседней с нами Польше, даже толком еще не успевшей выйти из карантина, тоже отмечен резкий рост числа заболевших. Но если Елена Бабура не испытывает оптимизма насчет выхода на плато, то и не склонна впадать в отчаяние по поводу угрозы второй волны COVID-19.

- Необходимо сейчас выполнять все требования, которые предъявляются в текущей эпидемической ситуации, тогда, я надеюсь, второй волны не будет, - заявила она.

Наш главный санитарный врач с удовлетворением отмечает, что калининградцы (наконец-то!) стали массово носить маски даже на улицах. Эта мера предосторожности особенно важна в условиях широкого распространения коронавирусной инфекции, а также с учетом того уже упомянутого обстоятельства, что во многих случаях заболевание протекает бессимптомно.

Что именно предпочесть – одноразовую медицинскую маску, респиратор или самоделку – по большому счету, не так уж важно, главное, правильно этим пользоваться. Одноразовые маски необходимо менять каждые три часа, многоразовые не забывать стирать. Особых рекомендаций по утилизации нет, использованную маску можно просто выбросить в урну. Ну, если хотите продемонстрировать повышенное чувство гражданской ответственности, можно предварительно поместить аксессуар в полиэтиленовый пакет. Главное – протереть дезинфицирующим раствором руки, прежде чем надеть новую маску.

Пока нет вакцины, специфического лечения и специфической профилактики, самыми надежными способами уберечь себя и своих близких от страшного вируса остаются масочный режим, социальное дистанцирование и максимальное снижение контактов. Плюс регулярная дезинфекция вещей, которыми мы особенно часто пользуемся – в первую очередь мобильных телефонов и прочих гаджетов.