2020-05-21T03:38:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 21 мая 2020: БСМП придется закрыть на карантин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 21 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
Поделиться:
"Для того чтобы остановить распространение инфекции, медучреждение необходимо либо перевести в режим обсерватора, либо временно прекратить прием пациентов", - сказала о БСМП Елена Бабура."Для того чтобы остановить распространение инфекции, медучреждение необходимо либо перевести в режим обсерватора, либо временно прекратить прием пациентов", - сказала о БСМП Елена Бабура.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 21 мая 2020 года. Несмотря на то, что в последние дни число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией стабилизировалось и составляет около 30 в сутки, главный санитарный врач региона Елена Бабура считает, что на плато по заболеванию мы еще не вышли.

- Хотя коэффициент распространения инфекции несколько снизился, ситуация остается достаточно напряженной. По-прежнему выявляются тяжелые случаи заболевания COVID-19 и внебольничной пневмонией, уровень заболеваемости которой по-прежнему высокий, - сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора журналистам.

Подтверждением этих слов являются вспышки COVID-19, которые были зафиксированы в Больнице скорой медицинской помощи, в частности в урологическом отделении и отделении гнойной хирургии, а также на консервном заводе в поселке Родники Гурьевского городского округа. БСМП теперь, по всей видимости, будет закрыта на карантин.

- Для того чтобы остановить распространение инфекции, медучреждение необходимо либо перевести в режим обсерватора, либо временно прекратить прием пациентов. И провести все полагающиеся противоэпидемические мероприятия, - сказала Елена Бабура.

Если говорить о последних случаях коронавируса, то их за минувшие сутки было зарегистрировано 32. Число выздоровевших и выписавшихся из больниц вновь было больше - 36.

- У 12 пациентов заболевание протекает в виде пневмонии, у пяти - в виде респираторной инфекции. Кроме того, подтверждено 15 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции, - сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

Всего в Калининградкой области подтверждено 1042 случая заболевания новой инфекцией, 459 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 2440 калининградцев, в том числе 179 в условиях обсерватора. Это на 95 человек больше, чем днем ранее. На COVID-19 в настоящее время обследовано 37 106 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Калининграде заразились коронавирусом 15 работников консервного завода
Работа БСМП в Калининграде может быть приостановлена из-за вспышки COVID-19
Калининградец расплачивался найденной картой в магазинах
Ситуация с коронавирусом в Калининградской области стабильная, но напряженная
Калининградца избили молотком за денежный долг
За безопасностью отдыхающих на пляже в Зеленоградске проследит дрон-спасатель
В Калининграде отключили горячую воду в домах на 18-ти улицах
Полицейские изъяли у калининградца арсенал оружия и боеприпасов
«Дело врачей» в Калининграде будет рассматривать суд присяжных
В Калининградской области ожидаются заморозки две ночи подряд
Трое калининградцев потеряли деньги при покупке товаров онлайн
Двое калининградцев украли более 800 метров электрокабеля
В Калининграде прошла первая отправка призывников на Балтфлот
С начала года камеры «Безопасного города» зафиксировали 19 наездов на пешеходов и велосипедистов