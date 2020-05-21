Коронавирус в Калининграде, последние новости на 21 мая 2020: БСМП придется закрыть на карантин

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 21 мая 2020 года. Несмотря на то, что в последние дни число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией стабилизировалось и составляет около 30 в сутки, главный санитарный врач региона Елена Бабура считает, что на плато по заболеванию мы еще не вышли.

- Хотя коэффициент распространения инфекции несколько снизился, ситуация остается достаточно напряженной. По-прежнему выявляются тяжелые случаи заболевания COVID-19 и внебольничной пневмонией, уровень заболеваемости которой по-прежнему высокий, - сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора журналистам.

Подтверждением этих слов являются вспышки COVID-19, которые были зафиксированы в Больнице скорой медицинской помощи, в частности в урологическом отделении и отделении гнойной хирургии, а также на консервном заводе в поселке Родники Гурьевского городского округа. БСМП теперь, по всей видимости, будет закрыта на карантин.

- Для того чтобы остановить распространение инфекции, медучреждение необходимо либо перевести в режим обсерватора, либо временно прекратить прием пациентов. И провести все полагающиеся противоэпидемические мероприятия, - сказала Елена Бабура.

Если говорить о последних случаях коронавируса, то их за минувшие сутки было зарегистрировано 32. Число выздоровевших и выписавшихся из больниц вновь было больше - 36.

- У 12 пациентов заболевание протекает в виде пневмонии, у пяти - в виде респираторной инфекции. Кроме того, подтверждено 15 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции, - сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

Всего в Калининградкой области подтверждено 1042 случая заболевания новой инфекцией, 459 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 2440 калининградцев, в том числе 179 в условиях обсерватора. Это на 95 человек больше, чем днем ранее. На COVID-19 в настоящее время обследовано 37 106 человек.