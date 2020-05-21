Светлана Светличная: «Всегда вспоминаю родной Советск и ребят из своего класса»

Знаменитая актриса Светлана Светличная – наша землячка, она окончила школу в Советске. Юность, проведенную в Калининградской области, вспоминает с теплотой.

- У меня до сих пор сохранилась ваза, которую мне лет в 15 подарили на день рождения одноклассники. Она с инкрустацией, очень интересной формы – как бочонок, я ее очень люблю и бережно храню. Ставлю в нее цветы и всегда вспоминаю Советск и ребят из своего класса, - говорила Светлана Афанасьевна в одном из интервью «Комсомолке».

В день рождения звезды советского кино, 15 мая мы позвонили Светличной в Москву, чтобы поздравить с юбилеем. Как и многие другие россияне, сегодня она соблюдает режим самоизоляции и старается не выходить лишний раз из дома.

- Понимаю, что это надолго. Говорить, что все закончится через две недели – просто глупо, - рассуждает актриса. – Вам меня хорошо слышно? Я пошла и купила себе новый телефон. Потому что старый хоть и звонил, но слышно ничего не было. В магазине мне все показали и объяснили. Узнали, конечно. Я в этом районе давно живу, и все в округе меня знают.

С 80-летием Светлану Светличную поздравил лично президент Владимир Путин, а по одному из федеральных телеканалов показали передачу, где демонстрировались отрывки из старых кинолент с участием юбилярши. Программа актрисе понравилась. Вот только фрагмент «Папиросницы» – одного из самых необычных фильмов со Светличной – не показали. Это короткометражная лента Суламбека Мамилова 1969 года. По признанию актрисы, одна из ее любимых ролей. Да, пусть короткометражка. Зато роль главная!

Зато этот фильм был в программе фестиваля «Короче» в Калининграде в 2015 году. Работа и в самом деле весьма интересная, жаль только, в интернете это кино не найти.

Снят фильм «Папиросница» был год спустя после легендарной комедии «Брилиантовая рука», которая принесла Светличной всесоюзную славу и всеобщее обожание. Впрочем, с тех пор ее так часто связывали с фразой «Невиноватая я, он сам пришел!», что актриса подустала от этого. Хотя роль роковой соблазнительницы Анны Сергеевны, конечно, тоже любит.

- И все-таки приятно, что в Калининграде меня знают еще и благодаря «Папироснице», а не только по «Бриллиантовой руке», - говорит она.

Увы, по-настоящему больших ролей в карьере Светличной не было. Ее называют королевой эпизода. А она годится тем, что снималась у многих известных режиссеров:

- Я с такими мастерами работала! Я счастливый человек!

Светлана Светличная снималась у Григория Александрова в фильме «Скворец и Лира», у Станислава Говорухина в «Место встречи изменить нельзя», у Марлена Хуциева в «Заставе Ильича», у Георгия Данелия в «Тридцать три», у Леонида Гайдая в «Брилиантовой руке», у Юлия Файта в фильме «Пока фронт в обороне», а у Эдмонда Кеосаяная в «Стряпухе», «Новых приключениях неуловимых».

Еще один наш звездный земляк – популярный телеведущий, историк моды Александр Васильев, в день рождения Светланы Светличной написал так: «Судьба этой актрисы весьма необычна. Не сыграв ни одной главной роли в сколько-нибудь значимых фильмах, Светлана Афанасьевна находится в ранге безусловной и несомненной кинозвезды. Обидно, что после выхода на экраны культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» режиссеры крайне редко приглашали актрису на съемочную площадку. Она выглядела очень сексуально, чувственно, я бы сказал, порочно… Эти качества становились не счастьем, а наказанием для советских артисток, поскольку такой типаж не был востребован в отечественном кино».

По мнению искусствоведа, Светлана Светличная – «абсолютно хичкоковская героиня с характерной внешней холодностью, внутренним жаром и подчеркнутой женственностью».

- Окажись Светлана Афанасьевна на Западе, да еще со знанием английского языка, она могла бы запросто составить конкуренцию таким актрисам, как Типпи Хедрен, Джанет Ли или Ким Новак – любимым актрисам Альфреда Хичкока. Однако история не имеет сослагательного наклонения, - заключил Александр Васильев.

Редакция «КП-Калининград» присоединяется к поздравлениям в адрес любимой актрисы!