«В перчатках не чувствую клиента»: как в Калининграде теперь работают парикмахерские и салоны красоты

БРОДЯЧИЕ ЦИРЮЛЬНИКИ

С 28 марта до 12 мая в Калининградской области из-за коронавируса вынужденно не работали салоны красоты, парикмахерские и барбершопы. Представители индустрии красоты в течение всего периода простоя забрасывали Инстаграм губернатора просьбами об открытии, а кто-то даже жаловался главе региона по телефону. Об этом случае Антон Алиханов сообщил журналистам на брифинге 10 апреля.

- У меня был вчера звонок от известной персоны, - рассказывал губернатор. - Мы с ней поговорили. Она говорит: «Может все-таки разрешить работать парикмахерам, маникюрным салонам? Они же все равно по домам ходят».

На это Алиханов ответил: «Ни о каких послаблениях в этих сферах речи быть не может», а шатающихся по квартирам цирюльников он назвал «безответственными мастерами».

Но вот с момента разрешения на работу прошла неделя, и «Комсомолка» решила проверить, прибавилось ли у парикмахеров ответственности, и все ли перечисленные в постановлении № 256 рекомендации они выполняют. Напомним, что салонам красоты с 12 мая разрешили далеко не все манипуляции с клиентами. В первую очередь, под запрет попали процедуры, связанные с приведением в порядок лица: макияж, массаж и все, что можно сделать с бровями, ресницами, усами и бородой.

Работа мастера в полной экипировке. Есть даже пластиковое забрало.Фото: Иван МАРКОВ

«Я ТАЙНО ПОБРИЛ БОРОДУ»

Поводом для нашей проверки стало сообщение от одного из читателей по имени Евгений. Он поделился радостью, что на днях постригся в одном из городских барбершопов и даже тайно побрил там бороду.

— В барбершопах царит атмосфера тотальной секретности, - сообщил Евгений. - Мастер, узнав о моем согласии на бритье, мгновенно опустил жалюзи. А потом он шепотом предупредил об этом администратора на рецепции, который на время процедуры закрыл входную дверь.

Если честно, то в процессе подготовки этого материала я и сам планировал постричься, однако мастер, которому я обычно доверяю свою голову, пожаловался на очереди и записал меня только на пятницу. Делать нечего – пошел смотреть, как стригутся другие и заодно проверить, не шутит ли наш читатель. Для основной проверки я выбрал треугольник Центрального района, образованный проспектом Мира, Советским проспектом и улицей Карла Маркса, где заглянул в два с лишним десятка парикмахерских, барбершопов и маникюрных салонов, но выбирался и за пределы указанного участка.

Таким способом ограничивают число клиентов.Фото: Иван МАРКОВ

«ЭТО НЕ КЛИЕНТЫ, ЭТО ПОДРУГИ»

Попасть внутрь некоторых парикмахерских оказалось не так-то просто. На многих дверях висели объявления, что прием клиентов ведется только по предварительной записи. Часто замок салонов открывался на стук, а иногда и вовсе не открывался, хотя через открытые на проветривание окна было слышно жужжание машинки для стрижки. Фотографировать происходящее внутри администраторы, как правило, отказывали, называя различные причины, а через витрины сделать снимок было невозможно – как и говорил Евгений, окна были плотно зашторены, а там, где не было штор или жалюзи, обзор загораживали складными перегородками или даже черным полиэтиленом. Есть случаи, когда клиентов принимают через вход со двора.

В одном из популярных салонов у меня произошел разговор с администратором, который, вероятно, мог бы состояться между полицейским и преступником, пойманным с поличным. В этом салоне не только стригли и оказывали другие услуги, но и продавали косметику.

- Вы работаете? – спрашиваю с порога.

- Магазин работает, а салон красоты закрыт, - скороговоркой выпаливает администратор, уставившись на мой фотоаппарат.

- Как закрыт, если у вас девушки клиенток стригут и брови им делают? – указываю я на два занятых кресла, вокруг которых крутятся сотрудницы в масках, но без других необходимых средств защиты.

- Это к ним подруги зашли, нельзя что ли? – отвечает администратор и зовет директора.

Девушка-директор испуганно смотрит на меня и просит не упоминать название ее салона.

- Мы сами не поняли из постановления, что нам можно делать, а что нельзя, - говорит она. – Да, мы оказываем все услуги, потому что иначе просто не выживем. На специальные халаты денег у нас тоже нет. А если будет штраф, то мы точно закроемся. Войдите в положение…

Просто объявление на двери парикмахерской.Фото: Иван МАРКОВ

«ПРОВЕРЯЮЩИЕ ОТНОСЯТСЯ С ПОНИМАНИЕМ»

Надо сказать, что руководство этого салона оказалось способным рассказать о проблеме вежливо, а его сотрудницы хотя бы работали в масках. В некоторых же парикмахерских (примерно в трех из десяти) сотрудники отказываются работать в средствах защиты, а администраторы доходят до грубых пререканий и угроз. Особенно было интересно выслушать аргументы о нехватке денег на маски и перчатки от франтоватых барберов в отутюженных брючках и жилетках. Один из них даже прочитал лекцию о том, что настоящий мастер не может работать в перчатках, так как «не чувствует клиента».

- А проверки к вам разве не приходят?

- Бывают, но относятся с пониманием, - отвечает барбер. – Мы, конечно, и маски, и перчатки в случае проверки надеваем, но вот этих халатов, о которых говорится в постановлении, у нас нет, не было, и, я думаю, не будет.

Еще один момент в духе времени. Если раньше клиентов мужских и женских парикмахерских усаживали перед витриной, то теперь их прячут в глубине зала, чтобы с улицы было не видно. И действительно, а вдруг посетительница захочет еще и брови выщипать, а посетитель подровнять бороду? Надо быть осторожными!

Однако долгие поиски привели и к тому, что были найдены три салона, где постарались выполнить все условия, перечисленные в приложении №3 к 256-му постановлению. В них клиентам еще на входе предлагают обработать руки санитайзером, а сотрудники делают только то, что разрешено, и в специальных костюмах, перчатках, шапочках, масках, а иногда даже в защитных пластиковых забралах.

«НЕТ СМЫСЛА ОТКРЫВАТЬСЯ»

Есть и первые жертвы вызванного коронавирусом кризиса: некоторые салоны закрылись уже навсегда, на их витринах висят объявления о продаже. Есть и салоны, которые решили пока не открываться, так как понимают, что соблазн пойти навстречу клиенту и нарушить закон будет велик.

- Сейчас две из трех основных услуг нашего салона мы не можем выполнять из-за запрета, это брови и макияж, поэтому смысла открываться пока не видим, - говорит визажист Елена Гостева. - По идее, мы можем делать укладки, но они сейчас никому не нужны.

В качестве вывода можно отметить, что наиболее ответственно к работе в условиях коронавируса подошли старые и недорогие парикмахерские: там есть почти все необходимое для работы в новых условиях. Зато элитные салоны и барбершопы, как правило, нарушают режим если не по всем, то по многим статьям. Вероятно, есть и исключения, но из пяти барбершопов, которые мне удалось посетить, только в одном правила соблюдались. Причем, нарушали режим и мастера, и клиенты. Остается надеяться, что эта халатность не приведет к новой вспышке заболевания – еще одного простоя отрасль, вероятно, уже не выдержит.

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