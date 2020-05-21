Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: Учу английский, психологию и даже медитирую

Мы продолжаем рассказывать о молодой калининградке Екатерине Куландиной, фельдшере «Скорой помощи», которая попала в Центральную городскую больницу с подозрением на COVID-19.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕСТЫ

Екатерина Куландина лежит в больнице уже больше недели. И сразу к хорошим новостям – пришел второй тест и он отрицательный.

«Чувствую по-прежнему себя хорошо. Кроме слабости ничего не беспокоит, поэтому, наверное, и сплю весь день. Отменили антибиотики, пью сейчас только Ингавирин и Амброксол», - пишет девушка.

Интересная история произошла с третьим тестом.

«Сегодня утром взяли третий тест, а потом четвертый, сегодня же. Надеюсь, что и он будет отрицательный и придет скоро».

Екатерина, уже как медик, советует тем, кто думает, что уже переболел, сдать кровь на антитела.

«Это поможет определить, кто уже перенес заболевание. Ведь у значительной части заразившихся заболевание протекает в бессимптомной форме. За счет этого люди приобретают иммунитет, антитела к вирусу. Выявление этих антител показывает, какая часть популяции населения уже невосприимчива. Считается, что когда уровень популяционного иммунитета достигнет порядка 60%, то тогда это может означать благополучную ситуацию. То есть тогда можно вообще не волноваться за продолжение этой вспышки», - пишет фельдшер.

«Прошла уже неделя, как я в больнице. Столько нервов вымотано. Но я не унываю… Оставшись наедине с собой, очень много думаешь о жизни и о тех, кто рядом. Многое переосмысливаешь. Наверное, после выписки моя жизнь будет совсем другая».

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. ФИЛОСОФСКИЙ

«Странный этот вирус. Такой маленький, а управляет нашими жизнями», - пишет фельдшер.

Тест, который делала Катя, еще не готов.

«Рекомендовали делать дыхательную гимнастику четыре раза в день. Сказали, что это необходимо для наших легких в такой период плюс в такой больничной обстановке, где этот вирус может быть повсюду».

В больнице Екатерину посещают философские мысли.

«Задумалась о том, столько людей сейчас живет в страхе и панике. Многие не могут найти счастье в данный момент и думают о том, когда же это закончится? Думают о своем будущем или о прошлом. Жизнь – это не прошлое и не будущее. Жизнь – это настоящий момент. Люди не могут понять эту истину.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. ТЕСТ НЕ ГОТОВ

«Захотелось выставить фото не из больницы, надоела эта атмосфера и все раздражает уже. Осознаю, что треть месяца я уже лежу в лазарете. Но и это мне не дает падать духом», - пишет Екатерина.

Рассказывает, что в больнице учит английский язык, изучает психологию, даже медитирует.

Четвертый по счету тест фельдшера на коронавирус до сих пор не готов.

«Страх – это лишь чувство, возникающее при мыслях о возможных бедах в будущем. Но страх не отражает реальность. И когда вы знаете, что главной причиной страха является только ваше воображение, постарайтесь освободить себя от этого и жить без страха. Носите маску и используйте антисептик, соблюдайте все меры предосторожности. Не находитесь в местах, где большое скопление людей, делайте дыхательную гимнастику. И все будет хорошо», - советует Екатерина.

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«Полдня сплю, кроме слабости ничего не беспокоит, - пишет Екатерина Куландина. - Тест мой на сегодняшний день так и неизвестен, уже пятый день жду». Она читает многочисленные слова поддержки, которые получает через соцсети. В том числе и благодаря публикациям в «Комсомолке», девушке активно пишут (подробности).