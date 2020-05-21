Автор романа «Майнеры» Сергей Милушкин: Когда писал книгу, перед глазами стояли подвалы моей школы

В прошлом журналист Сергей Милушкин стал успешным писателем: два его романа сейчас хотят экранизировать. Одна из книг нашего земляка, который сегодня проживает в Минске, называется «Майнеры». И посвящена, как можно понять, подпольной фирме по добыче криптовалюты.

ПРЕДУГАДАЛ ПАНДЕМИЮ ОДИН В ОДИН

- А о чем был ваш первый роман?

- О террористическом акте на одном из фестивалей. Книга так и называлась - «Фестиваль». В печати этот роман так и не появился, поскольку достаточно «сырой». Но его можно найти в интернете и бесплатно почитать. Вторая книга, написанная в 2018-м и вышедшая в этом году - это как раз «Майнеры». Уже после нее случился третий роман -«Заражение». Я написал его еще до того, как началась пандемия коронавируса, но там практически один в один все предугадано. «Заражение» сейчас находится в одном из крупнейших издательств на стадии рассмотрения. На оба последних романа уже подписаны договоры об экранизации. Должны снять сериал и полнометражный фильм. Если бы не карантин, уже приступили бы к съемкам.

- Как на вас вышли киношники?

- Вышедшую в самиздате книгу «Заражение» каким-то образом нашел режиссер и позвонил своему продюсеру с предложением срочно снимать. Это был сентябрь 2019 года. Продюсер связалась со мной, я сказал, что у меня еще и «Майнеры» есть – этот роман продюсеру понравился еще больше. Мне сказали: «У нас в портфеле роман Дины Рубиной и ваш». Ну, Рубина – это топ российской литературы, и тут я – неизвестный писатель. Это, конечно, польстило! Где пройдут съемки – я не знаю. Сказали, что будут ориентироваться на мои предложения.

- Так приглашайте в Калининград! У нас, кстати, действует система рибейтов – часть затрат на кинопроизводство компенсируют местные власти.

- Да! И места в Калининграде есть интересные. В «Майнерах» события происходят в 2011 году, когда учитель в подвале школы организовал ферму по добыче криптовалюты. Сам я учился в школе № 41 на улице Тюленина, где просто грандиозные подвалы, превышающие, кажется, размеры самой школы. Помню арки, лестницы, ведущие вниз, но мы так и не добрались до самой глубины. Когда я писал, перед глазами стоял именно этот подвал, я понимал, что да – именно там можно было такое провернуть. Хотя чтобы читать роман, не нужно иметь особые знания. Это рассказ о том, как человек оказывается в трудной ситуации: жена рожает, материальное положение тяжелое, зарплаты низкие. И этот учитель в лице худшего ученика своего класса, который только и делал, что издевался над ним, находит поддержку. Они организуют майнинговую ферму и испытывают друг друга на прочность. А обстоятельства испытывают на прочность их обоих. Я написал уже продолжение - там все завертелось еще круче!

НУЖЕН ПОНЯТНЫЙ ГЕРОЙ

- Как идут продажи книги?

- Роман вышел месяц назад, говорить о продажах пока рано. Вообще, продажи пойдут, если роман не будет нести негатив, и если герой понравится читателю. Сегодня я не могу встретить героя, которому сам был бы близок. Мне кажется, что и большинство читателей испытывает такие же чувства. В основном все грязь и чернуха, а нам и без того нелегко живется… Нужен герой. Я не говорю, что это должен быть «Брат» или «Брат-2», но, по крайней мере, он должен быть наделен какими-то качествами, которые есть у всех нас.

- Вы говорите «чернуха», а роман ваш вышел в серии «Мастера криминальной прозы».

- В данном случае редактор посчитал, что так нужно, в романе присутствует криминал. Но все-таки это больше похоже на какой-то психологический триллер. Такой русский вариант «Во все тяжкие». Но не «Улицы разбитых фонарей». У меня нет милиции, полиции, показана жизнь обычного человека.

- А вы сами до того как начали писать книги, чем занимались?

- Работал журналистом в «Комсомольской правде», в «Аргументах и Фактах» - в белорусском филиале. Потом организовал свою газету – она долго выходила. И думал продолжить писать. Ведь первый роман «Фестиваль» я написал в 20-летнем возрасте, но грянул кризис, и издать книгу было практически нереально. Сейчас мне 44, я понял, как и что нужно написать, чтобы эту книгу можно было не просто выложить в интернет, а заинтересовать ею издательства. Наконец, нужен багаж знаний. Без понимания того, что происходит в жизни, не написать хорошую книгу, которая будет иметь отклик у читателя. Нужно писать конкретно о том, что тебя лично волнует. Если волнует, что завтра ты можешь оказаться на улице без копейки денег – пиши об этом! Пиши о своем городе! Только тогда читатель поверит в то, что ты это знаешь и чувствуешь.

НАЙТИ СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ

- Какое время выбираете для литературной работы? Неужели в редакции газеты писали главки в свободное время?

- Пишу по ночам, когда все спят, когда никто не мешает, нет шума. Урываешь два-три часа. И каждый день без перерывов и всяких правок гонишь лист. Нужно поставить цель, но так, чтобы не измотать себя как лошадь. Такими темпами условная книга будет написана за 2 месяца. Но это очень сильно психологически выматывает. Или тогда нужна работа вроде грузчика, где можно отвлечься физически от умственного труда. Или не работать вовсе. Нужно ставить задачу и писать. Можно по будильнику, чтобы выработался рефлекс. Если начинаешь пропускать, то дело пошло плохо. Задумываешься: «А то ли я пишу? Как это примет читатель? Какая будет критика? Вдруг это вообще не будет нужно?». Об этом вообще думать не нужно. Как показывает опыт писателей, которые добились успеха, сомнение – худший враг дела. Полицейская комедия, слезливая драма или женский роман – у всего найдется свой читатель. Даже если совершенно не владеешь словом, плохо получаются конфликты и сюжеты, найдется читатель, который будет тебе благодарен. Единственное - сейчас в эпоху цифрового безумия и вала информации очень тяжело найти этого читателя.

ОТБРОСИТЬ СОМНЕНИЯ – И В БОЙ

- Издать книгу также тяжело?

- Издатель Александр Прокопович говорит, что проще записаться к Илону Маску и слетать на Марс. Это на самом деле так.

- Вам-то как удалось?

- Методом проб и ошибок. Я выбрал тему, прочитал кучу книг по писательству, посмотрел какие-то курсы. Отбросил все сомнения и ринулся в бой. Других способов нет, только идти вперед и верить, что все получится. Я с самого начала верил, что мою книгу издадут, хотя, в принципе, никаких показаний к этому не было. Но внутренне ощущение было.

- Сегодня можно зарабатывать на жизнь исключительно писательским трудом?

- Можно. Главное – найти читателя, понимать, чем люди живут, какую книгу они хотят открыть, когда приходят домой вечером. Интересных книг сейчас мало. Потому что трудно написать интересно и правдоподобно про наше время. Я планирую переехать из Минска в Москву или в Калининград. Наверное, все-таки, в Калининград. Чтобы включиться в процесс съемок, продолжить писать. В Калининграде мне приятнее находиться. Да и дух города способствует творчеству. Свой следующий роман я бы хотел написать именно про Калининград. Задумки уже есть. Летом приступлю.

О ЧЕМ КНИГА

Роман «Майнеры» повествует о том, как в подвале московской школы учитель математики и ученик 11-го класса организуют нелегальную ферму по добыче криптовалюты. Некоторое время бизнес удается держать в секрете, но вскоре окружающие начинают их подозревать. Директор школы, одноклассники, энергонадзор, бандиты. У компаньонов возникают серьезные проблемы. Под угрозой оказывается не только проект, но и жизни его участников…