Если без маски - штраф до 30 тысяч рублей: что решили на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Калининграде

В пятницу в течение нескольких часов в региональном правительстве проходило заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции. С главными докладами о текущем положении вещей выступили главный санитарный врач области Елена Бабура и министр здравоохранения Александр Кравченко.

Елена Бабура подтвердила ранее озвученную оперштабом информацию о 41 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Всего же в Калининградской области выявлено уже 1147 случаев инфицирования.

- В регионе расширяется число лабораторий, на днях начнут работу две ведомственные, - сказала Елена Бабура. - Закуплено дополнительное современное оборудование для проведения ПЦР-исследований, что позволит проверять большее число людей и быстрее получать результат.

Кроме того, как отметила глава Роспотребнадзора, активную работу ведут частные медицинские организации по оказанию услуг по проведению анализа на наличие коронавируса. Что касается очагов заболевания, то в настоящее время в регионе зафиксирована одна активная «вспышка»: на консервном комбинате «Барс» выявлено к настоящему моменту 23 заболевших сотрудника.

- Все работники находятся на двухнедельной изоляции, под наблюдением, - добавила Бабура.

Как отметил Александр Кравченко, в области уже развернуто 1012 коек для заболевших, причем работа по наращиванию коечного фонда ведется постоянно. В опершатабе признались, что изначально на такое количество коек не рассчитывали, думали, что достаточно будет 500, однако суровая реальность превзошла ожидания. Также стало известно, что под лечение коронавируса перепрофилирован Центр специализированных видов медицинской помощи на улице Барнаульской (бывший кожвендиспансер), где развернуто 200 коек. Таким образом, COVID-19 лечат уже в шести медучреждениях области: областной инфекционке, БСМП, ЦГКБ, городской больнице № 4, кожвендиспансере, а также в новом корпусе военного госпиталя.

Антон Алиханов признался, что коронавирусная инфекция зафиксирована у одной из воспитательниц детского сада. Поэтому речь о возобновлении полноценной работы детсадов пока не идет.

- Мы несем большую ответственность за жизнь и здоровье всех жителей Калининградской области, - отметил губернатор. - Главы администраций, комитеты по образованию сейчас должны с особым вниманием следить за санитарно-эпидемическим благополучием в дежурных группах в детсадах, чтобы соблюдался входной контроль, наблюдение за сотрудниками и воспитанниками учреждений. Никаких очных, массовых собраний для воспитателей проводиться не должно. В нынешней ситуации понятно, что мы сможем полноценно открыть детские сады не ранее начала июля, если, конечно, ситуация в регионе улучшится.

На заседании оперштаба было рассказано о нескольких нововведениях. Во-первых, с понедельника, 25 мая, в регионе ужесточается масочный режим: за отсутствие маски в публичном помещении или на улице будут штрафовать (размер штрафа - до 30 тысяч рублей). По словам, руководителя УМВД по Калининградской области Игоря Илларионова, с 16 марта выписано более 1100 протоколов о нарушении статей 6.3, 20.6, 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. По итогам судебных заседаний вынесены решения на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Кроме того, правительство активно займется мониторингом строек - тщательно будут проверять соблюдение там санитарных норм. Также стало известно, что в ближайшие выходные приморские курорты Калининградской области снова будут закрыты для отдыхающих. Попасть туда смогут только местные жители.