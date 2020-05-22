Не только самоизоляция: ужесточаются правила для прилетающих в Калининград жителей других регионов

Правительство Калининградской области после заседания оперативного штаба внесло поправки в постановление, регламентирующее действующие до 31 мая правила для прилетающих в "Храброво" жителей других субъектов РФ. Теперь режимом 14-дневного карантина дело не ограничится.

Как сообщили в пресс-службе правительства, гражданам, прилетевшим в Калининград, необходимо в зале прилетов предоставить сотрудникам Роспотребнадзора, Западного линейного управления МВД РФ на транспорте, должностным лицам органов исполнительной власти и подведомственным им учреждения подробную информацию о себе. Она включает:

- Фамилию, имя, отчество;

- Сведения о месте, датах пребывания за пределами Калининградской области за период 14 дней до даты прилета;

- Контактную информацию;

- Информацию о месте регистрации (месте фактического пребывания) на территории Калининградской области;

- Сведения о способе соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 дней со дня прибытия в Калининградскую область, с представлением подтверждающего документа (свидетельство о собственности недвижимого имущества, договора аренды на срок не менее 14 дней, прописку);

- Сведения о соблюдении изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации, с представлением подтверждающего документа (для граждан, прибывших в Калининградскую область не позднее чем на следующий день после 14-дневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации).

Если состояние здоровья пассажира ухудшится, нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций, при этом сообщать о своем прибытии на территорию Калининградской области, а также контактную информацию.

Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области и привлекающих граждан из других субъектов Российской Федерации для работы в регионе, необходимо обеспечить наличие документов, подтверждающих основание прибытия (приказ о направлении в командировку, трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п.). При этом необходимо встречать прибывших граждан в аэропорту.

Работодатели также должны организовать соблюдение прибывающими гражданами режима самоизоляции на 14 дней со дня приезда в Калининградскую область – нахождение в изолированном жилом помещении, позволяющем исключить контакты с другими лицами, на которых не распространяется обязанность соблюдать режим самоизоляции, либо при отсутствии такой возможности – в условиях обсерватора. При этом работодатель оплачивает стоимость пребывания граждан в обсерваторе, организует проведение лабораторного обследования прибывающих граждан на новую коронавирусную инфекцию. Также в его обязанностях – перевозка прибывших граждан по территории Калининградской области, исключив использование общественного транспорта и принятие мер к минимизации контактов прибывающих граждан.

Однако есть и некоторые важные послабления. Для тех граждан, которые приехали в регион на работу, 14-дневный срок соблюдения режима самоизоляции сокращается в случае, если до его истечения получен отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного на десятый день со дня прибытия гражданина на территорию региона.

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В пятницу в течение нескольких часов в региональном правительстве проходило заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции. С главными докладами о текущем положении вещей выступили главный санитарный врач области Елена Бабура и министр здравоохранения Александр Кравченко (подробности).