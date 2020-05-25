Коронавирус в Калининграде, последние новости на 25 мая 2020: более 1200 инфицированных

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 25 мая 2020 года. В воскресенье стало известно, на дезинфекцию что закрылась БСМП, где ранее была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперативном штабе, пациентов теперь привозят в многопрофильный стационар областной клинической больницы.

- Дезинфекционные мероприятия будут проводиться в течение трех дней. С вечера вторника-утра среда больница продолжит работу в штатном режиме, - добавили в оперштабе.

Тем временем в Калининградской области за сутки было зарегистрировано 43 новых заболевших COVID-19. Выздоровели и выписаны из больницы пятеро (сутками ранее - 59 человек). В общей сложности нарастающим итогом в регионе зарегистрирован 1201 заболевший (инфицированный) коронавирусной инфекцией.

- Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 21 выявлен активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, 22 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у 16 диагностирована пневмония, - отметили в оперативном штабе.

На 24 мая обследовано нарастающим итогом на коронавирус 42 462 человека, 18 человек скончались, остаются под медицинским наблюдением 3387 калининградцев, в том числе 171 в условиях обсерватора.